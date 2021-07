Vsemogočni Bruce povzročil težave telefonskim uporabnikom

V komediji Vsemogočni Bruce (Bruce Almighty) Jim Carrey igra televizijskega novinarja, ki se ves čas pritožuje in ima negativen odnos do vseh okoli sebe. Za vse svoje težave krivi boga, ki ga upodablja Morgan Freeman, ta pa mu naposled odgovori in mu ponudi izziv: za teden dni da svojo moč v Bruceove roke. Rezultat je zelo komičen, film pa je postal velika uspešnica, ki je v kinoblagajne prinesla skoraj pol milijarde ameriških dolarjev.

Film pa je nekaterim uporabnikom telefonskih številk povzročil precej težav. Namesto izmišljenih telefonskih številk, ki se običajno uporabljajo v filmih in na televiziji, je bila telefonska številka, ki jo je v Vsemogočnem Bruceu uporabljal bog, dejanska telefonska številka v številnih ameriških telefonskih območjih, zaradi česar so bili lastniki teh številk po premieri filma dobesedno preplavljeni s številnimi klici.

Za DVD so telefonsko številko spremenili

Ko so film nato izdali na nosilcih DVD, so številko spremenili v 555-0123. A tudi to se je izkazalo za slabo rešitev, saj sta to številko takrat uporabljali tudi radijska postaja v Koloradu in neka ženska na Floridi, ki sta nato neprestano prejemali klice ljudi, ki so želeli govoriti z bogom. Producenti so dokončno rešili težavo tako, da so ti dve telefonski številki kar odkupili.

Jima Carreyja si lahko v filmu Vsemogočni Bruce ogledate nocoj ob 19.45 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.