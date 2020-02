V filmu neustrašni motoristi, kaj pa v resnici? #foto

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali odbito komedijo Divjaki (Wild Hogs), ki jo odlikuje zanimiva zvezdniška zasedba. John Travolta, Tim Allen, Martin Lawrence in William H. Macy v filmu igrajo štiri dokaj uspešne moške, ki se soočijo s krizo srednjih let in se zato odpravijo na pustolovščino z jeklenimi konjički. Pa je kdo od zvezdnikov tudi v resnici ljubitelj motorjev?

Za potrebe filma je igralce na njihove jeklene konjičke privajal vodja kaskaderjev pri filmu Jack Gill. Začeli so z manjšimi motorji za motokros, potem pa postopoma prešli na cestne motorje oz. cruiserje, kakršne vozijo tudi v filmu.

John Travolta, William H. Macy, Tim Allen in Martin Lawrence v filmu Divjaki

John Travolta je bil edini v tej zvezdniški zasedbi, ki mu vožnja kultnih motorjev znamke Harley-Davidson ni predstavljala nobene težave, saj velja za zelo izkušenega motorista, med drugim je v preteklosti nastopil tudi že v reklami za eno priljubljenih motorističnih znamk. Travolta je sicer tudi letalski pilot, kar mu poleg igralstva predstavlja največjo strast v življenju. Nekaj letal ima tudi v svoji lasti.

Tim Allen je bil že pred tem filmom velik navdušenec nad jeklenimi konjički, vendar takšnega motorja kot v filmu prej nikoli ni vozil. Priznal je celo, da je med privajanjem na nov motor večkrat trdo pristal na tleh. "Nekajkrat sem padel, ker sem se zagledal v zadnjico Martina Lawrencea," se je pošalil.

"Pred leti sem imel motor, vendar mi vožnja ni šla preveč dobro od rok, zato sem se ga znebil. V filmu Divjaki (Wild Hogs) je bilo tako prvič po dolgem času, da sem se spet usedel nanj. Res sem bil živčen in nesproščen, zato z veseljem razglašam, da sem se zdaj kot motorist tudi uradno upokojil," pa je v smehu povedal Martin Lawrence.

Povsem druga zgodba pa je bila pri Williamu H. Macyju. Po snemanju je z motorji postal dobesedno obseden. "To so res veliki motorji, ampak občutek je neverjeten. Samo ljudje, ki so jih vozili, razumejo ta občutek svobode in življenja na robu. Resnično sem zasvojen!" Malo za šalo malo zares je dodal, da je takrat obžaloval, ker v pogodbi ni zahteval, da bi ob koncu snemanja lahko obdržal motor, ki ga je vozil.

