Ustvarjalci animirane uspešnice ubrali zelo nenavaden pristop

Ustvarjalci animirane uspešnice so želeli predstaviti realen videz komposta, zato so umetniki pustili petnajst različnih vrst pridelkov gniti in tako preučevali posamezne faze postopka gnitja. Vsako fazo so nato umetniki fotografirali, med vrstami pa so zajeli različne vrste sadja, največ jabolk, jagod, banan in pomaranč ter različne vrste zelenjave, med katerimi so prevladovali brokoli, gobe in zelena solata.

V studiu so imeli na hodniku več kot leto dni tudi podgane za hišne ljubljenčke, da so lahko preučevali njihovo gibanje. Pri tem so se osredotočili predvsem na premikanje njihovih smrčkov, oči, ušes, tačk in repov ter kožuha.

Prizor iz filma Foto: IMDb

Tudi prizor iz filma, v katerem se glavni kuhar zmoči, so želeli animatorji predstaviti, kolikor je bilo mogoče, realno, zato so dejansko nekoga oblekli v kuharsko uniformo in ga oblečenega poslali v bazen. Tako so lahko preučili, kateri deli obleke so se osebi prilepili na kožo in skozi katere dele obleke so lahko videli.

Prizor iz filma Foto: IMDb

Na težave so ustvarjalci animiranega filma naleteli tudi pri oglaševanju, saj nobeno podjetje s prehranskimi izdelki ni želelo biti povezano s podganami. Prav tako je bil filmski studio zaskrbljen, da javnost ne bo znala izgovoriti naslova filma, zato so se odločili, da bodo na vse posterje in druge oglasa filma napisali fonetično izgovarjavo.

Filmski studio Disney pa je želel s tem filmom spraviti na trgovske police tudi v Franciji pridelano vino, ki bi nosilo ime Ratatouille. Temu je nasprotoval kalifornijski vinski inštitut, kot razlog pa so navedli, da bo pitje vina, ki ga lahko vidimo v filmu pri animiranih junakih, spodbujalo pitje pri mladoletnikih.

Animirano pustolovščino Ratatoille, ki je sinhronizirana v slovenščino, si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 20. uri!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.