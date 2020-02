Takšna je bila soba zvezdnika v otroških letih #video

Ameriški komik, ki se v zadnjem času vse pogosteje spogleduje z resnimi vlogami, je govoril tudi o gostovanju v eni izmed priljubljenih ameriških oddaj, v kateri je skupaj z mamo razkazal svojo rojstno hišo.

Med drugim so gledalci lahko videli njegovo otroško sobo, ki si jo je delil z bratom in ki je do danes ostala skoraj povsem nespremenjena. Tudi stari televizor, ki sta ga z bratom večkrat gledala skupaj, je še vedno tam.

Adamova otroška postelja Foto: YouTube

V posnetku je bilo mogoče videti tudi omaro, v kateri so bili zbrani vsi pokali in priznanja, ki jih je zvezdnik osvojil v mladosti. Znano je, da je bil Adam Sandler zelo dober košarkar in da občasno še vedno navdušuje s svojim košarkarskim znanjem. Ellen je povedal, da je uspehe dosegal še v ameriškem nogometu, bejzbolu in namiznem tenisu.

Utrinek pogovora med Ellen in Adamom Sandlerjem si lahko pogledate v spodnjem videu.

