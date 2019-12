Tako so zvezdnika v filmu pomladili za 25 let #video

Že v prvem prizoru filma Ant-Man nas preseneti zanimiv vizualni učinek- pomlajeni Michael Douglas, ki je videti skoraj čisto tako, kot je bil resnično videti v poznih 80. letih prejšnjega stoletja.

Za petindvajset let pomlajeni Michael Douglas

In kako so takrat 70-letnega Douglasa spremenili v 45-letnika?

V pripravah na snemanje Ant-Mana je podjetje za vizualne učinke Lola VFX natančno preučilo Douglasove filme iz poznih 80. let, zlasti njegov film iz leta 1987 Wall Street. Veliko gradiva, iz katerega so lahko natančno preučili njegove takratne obrazne poteze, pa se je izkazalo za obenem blagoslov in prekletstvo. Ustvarjalci si namreč niso smeli privoščiti nobenih napak, saj so gledalci natančno vedeli, kako je bil Douglas videti v mlajših letih.

Lahko bi rekli, da so igralcu so naredili digitalni lifting obraza. To je pomenilo, da so mu v lica dodali nekaj maščobe, zmanjšali velikost njegovih ušes, ker pri ljudeh nikoli ne prenehajo rasti, dodali mladosten lesk na koži in prikrili žilice na nosu. Na snemanju pa je bil vedno prisoten tudi mlajši statist, da so lahko primerjali, kako bi bila mlajša koža videti v danih okoliščinah.

Trent Claus, specialist za vizualne učinke v podjetju Lola VFX, je povedal, da se postopek filmskega staranja tehnično skozi leta ni veliko spreminjal, največja razlika je po njegovem mnenju pri umetnikih, ki so vse bolj pozorni na podrobnosti, kar vse skupaj dela še bolj prepričljivo.

Tehniko pomlajevanja igralca Michaela Douglasa so uporabili tudi v drugem delu filma Ant-Man. Več v spodnjem videu:

