Tako je videti, ko se zvezdniki lotijo pokanja z bičem #video

Potem ko so v prvi sezoni potopisne resničnostne oddaje Bolje pozno kot nikoli (Better Late Than Never), ki jo lahko spremljate ob sobotah in nedeljah na Planetu, prekaljeni hollywodski zvezdniki potovali po Aziji, bodo svojo avanturo v drugi sezoni začeli v Evropi. Med drugim se bodo v Nemčiji preizkusili v pokanju z bičem, kar pa je veliko težje, kot so zvezdniki sprva domnevali.

V drugi sezoni so se štiri legende, filmska igralca Henry Winkler in William Shatner, nekdanji boksar George Foreman ter nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa Terry Bradshaw, v družbi komika Jeffa Dya odpravile na epsko popotovanje po Evropi ter preizkušale nenavadne običaje in kulinariko.

Na pustolovščini so v sedmih mestih in petih državah, ki so jih obiskali, med drugim v Münchnu obiskali posebno bolnišnico za premagovanje mačka v času Oktoberfesta, poskusili švedsko specialiteto iz fermentiranih rib v Stockholmu, leteli s padalom, privezanim na motorni čoln, v Barceloni in se vozili z motorji v Marakešu.

V prvi epizodi druge sezone, ki bo na sporedu v soboto ob 17. uri na Planetu, boste lahko med drugim videli, kaj vse so ameriški zvezdniki počeli v Münchnu. Ena bolj nenavadnih stvari je bilo vsekakor pokanje z bičem v spremljavi harmonike, kar se na prvi pogled zdi precej bolj preprosto, kot je v resnici. To je na lastni koži občutil tudi igralec Henry Winkler, ki je s svojim poskusom uspel le nasmejati svoje kolege. Več v spodnjem videu.

