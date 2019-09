Tako je potekala preobrazba igralke v filmski lik #video

Vsak snemalni dan je najprej doživela popolno preobrazbo, saj so strokovnjaki poskrbeli za obrazno protetiko, gostejše obrvi, lasuljo in tudi ustne proteze. Po nekaj snemalnih dneh so se mojstri maske že tako izurili, da so za preobrazbo potrebovali le malo več kot eno uro, kar je redkost ob obsežnejših preobrazbah v filmskem svetu.

Presenetljivo je tudi to, da je glavni oblikovalec maske Peter Swords King videz glavne junakinje zasnoval že v prvem poskusu. Običajno mojstri ličenja oblikujejo več različnih mask, preden se odločijo za končno različico.

Kako je potekala preobrazba igralke Emme Thopson v čudežno varuško, si lahko pogledate v spodnjem videu:

Igralka je bila tudi scenaristka filma. Idejo, da bi zgodbo iz knjige Nurse Matilda priredila v scenarij za film, je dobila med čiščenjem svojih polic za knjige. Trajalo je kar devet let, da je delo dokončala. Za primerjavo - scenarij za film Razsodnost in rahločutnost, za katerega je dobila oskarja, je pisala "le" pet let.

Igralka se je odločila, da bo za film preimenovala glavno junakinjo. Razlog je bil v tem, da ni hotela, da bi gledalci film povezovali s filmom Matilda iz leta 1996, v katerem je med drugim igral Danny DeVito.

Družinska komedija Nanny McPhee - čudežna varuška bo na sporedu v soboto ob 20. uri na Planetu.

