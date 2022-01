Ta igralka sploh ni vedela, kaj govori v svoji vlogi #video

Nocoj si boste na Planetu ob 23.05 lahko ogledali misteriozno akcijo z naslovom Kocka (Cube). V glavni vlogi bodo nastopili Maurice Dean Wint, Nicky Guadagni in Nicole de Boer, ki je v enem izmed intervjujev razkrila nekaj zanimivih podrobnosti, povezanih z vlogo, v kateri nastopa v filmu, in tem, kako je bilo sodelovati z režiserjem Vincenzem Natalijem.

Filmska zgodba govori o šestih povprečnih ljudeh, ki se zbudijo v nadrealističnem zaporu, sestavljenem iz nenavadnih futurističnih sob v obliki kocke. Vsi so oblečeni v enaka oblačila in se ne poznajo med sabo. Nihče ne ve, kje so, kako so prispeli tja, kjer so, niti tega, kdo so preostali. Soba, v kateri so, je s težkimi kovinskimi vrati povezana s še šestimi skoraj identičnimi sobami, ki so spet povezane z naslednjimi šestimi sobami, le da vsaka skriva drugačno, smrtno nevarno past. Izbor zapornikov je na prvi pogled videti naključen, a kmalu se izkaže, da ima vsak izmed njih znanje in veščine, ki bi lahko prispevale k skupni rešitvi vseh iz tega neskončnega blodnjaka, polnega nenavadnih pasti.

Nicole de Boer in drugi člani filmske zasedbe v prizoru iz filma Foto: IMDb Igralka Nicole de Boer v filmu igra matematično genijko. V začetku intervjuja je razkrila, da v resničnem življenju na tem področju ne blesti tako kot v filmski zgodbi. "V filmu igram matematičarko, kar je od mene zahtevalo res veliko igralskih sposobnosti. Na izpitu iz matematike sem namreč padla, že v drugem letniku pa sem ga morala opravljati trikrat. Ne vem niti, kaj točno sem govorila v filmu," je priznala. V nadaljevanju je dodala, da je filmska ekipa sicer opravila veliko raziskav na tem področju, preden je končala pisanje scenarija. "Mislim, da so dobro opravili svoje delo in da tudi jaz v filmu delujem tako, kot da res vem, kaj govorim. Verjetno so za to kriva predvsem očala," je v šali dodala igralka.

V nadaljevanju intervjuja je Nicole de Boer spregovorila še o tem, kako je bilo sodelovati z režiserjem Vincenzem Natalijem. "Krasno je bilo delati z njim. Je namreč izredno talentiran moški. Izredno dobro zna predstaviti strašne, klavstrofobične prizore. Z njimi res zna ohraniti zanimanje gledalca, ne glede na omejenost prostora. Tudi s filmom Kocka je naredil enako. V rokah drugega režiserja bi filmska zgodba z lahkoto postala dolgočasna, ampak ne pri Vincenzu, ki je res odličen režiser," je sodelavca hvalila igralka.

V nadaljevanju intervjuja je igralka spregovorila še o tem, kaj ji je na snemanju predstavljalo največji izziv: "To ni bila majhnost zasedbe, ampak predvsem majhnost prostora, v katerem smo snemali. V majhnih prostorih je namreč težko zgodbo ohraniti zanimivo. Majhnost zasedbe pa me ni motila, saj mi je ljubše delati v manjših skupinah." O tem je nato razkrila še: "Majhnost prostora je name delovala klavstrofobično. Celotno vzdušje na snemanju je narekovala barva scene, saj je bila vsaka soba drugačne barve. Če smo začeli snemati ob šestih zjutraj v beli sobi, je bilo to dobro. Če pa smo začeli snemati v rdeči sobi, je to zelo vplivalo na moje razpoloženje. Po nekaj urah snemanja sem bila pogosto že kar slabe volje, a sem se trudila ostati profesionalna."

Celoten intervju z igralko Nicole de Boer si lahko pogledate na spodnji povezavi.

Misteriozno akcijo z naslovom Kocka (Cube) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 23.05, pred tem pa ne zamudite še znanstvenofantastičnega filma Labirint: Pogorišče (The Maze Runner: Scorch Trials), ki se bo začel ob 20.45.

