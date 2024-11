Delodajalci, pozor! Izredna odpoved zahteva previdnost in natančnost.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je skrajni ukrep, ki ga delodajalec lahko uporabi v izjemnih okoliščinah. Gre za postopek, ki zahteva premišljeno odločitev in natančno upoštevanje zakonodaje, saj lahko nepravilnosti privedejo do pravnih posledic. Delodajalci bodite zatorej izredno pozorni in se ob dilemah obrnite na pravno pomoč za podjetja .

Kaj je izredna odpoved in kateri so razlogi?

Izredna odpoved s strani delodajalca je določena v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), kjer je opredeljena kot odpoved brez odpovednega roka zaradi posebej hudih kršitev ali izjemnih okoliščin. Razlogi za izredno odpoved so strogo določeni in vključujejo situacije, kot so:

huda kršitev delovnih obveznosti (npr. kršenje pogodbe zaradi kaznivega dejanja, kršenje pogodbene ali druge obveznosti zaradi naklepa ali malomarnosti),

podajanje nepravih podatkov ob prijavi na delovno mesto,

odklonitev opravljanja dela,

zloraba bolniškega staleža ,

, delavca vsaj pet zaporednih dni ni bilo na delovno mesto in o tem ni obvestil delodajalca,

kršenje zakona (npr. prestajanje zaporne kazni za več kot šest mesecev in zato nezmožnost opravljanja dela).

Čeprav je večina odpovedi še vedno rednih, je izredna odpoved s strani delodajalca včasih edina rešitev, s katero lahko svoj posel zavarujete. Izredno odpoved mora delodajalec podati najkasneje v 30 dneh po ugotovitvi razloga ali najkasneje v šestih mesecih od nastanka razloga.

Pravice in dolžnosti delavca in delodajalca

Pri izredni odpovedi imata tako delodajalec kot delavec določene pravice in obveznosti, ki jih je treba upoštevati.

Delodajalec se za izredno odpoved lahko odloči le na podlagi konkretnih dokazov, s katerimi mora seznaniti delavca. Pomembno je, da je dokazno gradivo na strani delavca. Predhodno mora omogočiti delavcu zagovor, razen če to zaradi narave primera ni mogoče.

Delavec ima pri tem pravico do zagovora pred odpovedjo. Če delavec meni, da je odpoved nezakonita, lahko v 30 dneh od prejema odpovedi sproži delovni spor. Pri izredni odpovedi se delovno razmerje prekine takoj, brez odpovednega roka. Hkrati delavec, ki prejme izredno odpoved, praviloma nima pravice do denarnega nadomestila za brezposelnost.

Komunikacija odpovedi in morebitne pasti

Postopek izredne odpovedi je občutljiv ter zahteva jasno in profesionalno komunikacijo. Delodajalec mora skrbno dokumentirati vse kršitve. To vključuje zbiranje dokazov, pričevanj in zapisnikov. Izredna odpoved s strani delodajalca mora biti delavcu izročena v pisni obliki. Pri tem mora delodajalec delavca pisno obvestiti o pravnem varstvu in o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve. Vročitev se praviloma opravi osebno.

Nadvse pomembno je, da delodajalec upošteva zakonodajo! Vsaka proceduralna napaka (npr. neizvedba zagovora) lahko povzroči ničnost odpovedi. Presenečeni bi bili, koliko delodajalcev se znajde v dilemi in težavah, zato je pravna pomoč za podjetja tukaj nadvse pomembna.

Pogoste pasti pri odpovedi delavca vključujejo napačno interpretacijo zakonodaje, nezadostno dokumentacijo ali nepravilno izveden postopek. Pravnik na dlani ponuja celovito pravno podporo pri pripravi in izvedbi odpovedi, s čimer zmanjša tveganje za napake in zagotavlja zakonitost postopka.

