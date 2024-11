ASUS ExpertBook P5 prinaša tehnologije, ki olajšajo delo in izboljšajo varnost poslovanja.

Tu je nova generacija prenosnikov za poslovne uporabnike, ki z lahkoto opravlja naloge, o katerih lahko starejši modeli le sanjajo. In ko rečemo "starejši", se to nanaša tudi na lanske modele, ne le na prenosnike izpred nekaj let. Zakaj je ASUS ExpertBook P5 (P5405) tako zanimiv? Najočitnejše so zmogljivosti, saj omogoča neprimerljivo hitrejše in lažje delo s pomočjo umetne inteligence, v kombinaciji z izboljšano varnostjo podatkov ter baterijo z neverjetno dolgo avtonomijo.

Kakovost in zanesljivost, ki ju redko najdemo

Vsi proizvajalci se hvalijo s kakovostjo svojih izdelkov, ASUS pa je šel še korak dlje in ponudil trden dokaz – certifikat vzdržljivosti MIL-STD 810H, saj je prenosnik prestal zahtevne teste po ameriških vojaških standardih. Visoka kakovost je ASUS-u omogočila, da za vse prenosnike ExpertBook jamči s triletno garancijo. Zanimivo je, da triletna mednarodna garancija velja tudi za baterijo, kar je zelo zelo redko in predvsem pohvalno. Glede na to, da je družina prenosnikov ExpertBook namenjena poslovnim uporabnikom, ki prenosnik potrebujejo ves čas, ASUS ponuja še eno zanimivo storitev – Next Business Day On-Site Service oziroma popravilo prenosnika na lokaciji stranke že naslednji delovni dan. V primeru težav s prenosnikom bo servisni tehnik prvi delovni dan stopil v stik z uporabnikom in prišel na naslov njegovega podjetja ter odpravil težavo. Zaradi vsega naštetega je ExpertBook P5 zanesljiva naprava in prava izbira za poslovne uporabnike.

TOPS

Pozabite na število jeder in gigaherce. Najpomembnejše vprašanje, ki si ga morate zastaviti, če ta hip kupujete prenosni računalnik, je, koliko TOPS zagotavlja procesor. ASUS ExpertBook P5 ima vgrajen najnovejši Intel® Core™ Ultra 7 processor (Series 2), ki zagotavlja do 47 TOPS. Kaj je TOPS in zakaj je pomemben? Število TOPS (kratica pomeni bilijon operacij na sekundo) je nova enota, ki se uporablja za merjenje, kako hiter je nevronski del procesorja (NPE). NPE je odgovorna za izvajanje nalog umetne inteligence. Z več kot 40 TOPS ExpertBook P5 sodi v majhno skupino prenosnih računalnikov z oznako Copilot+. Natančneje, kmalu bo uradno postal računalnik Copilot+, ko bo uporabnikom na voljo nadgradnja operacijskega sistema Windows 11, ki bo prinesla številne zanimive funkcije, pospešene z umetno inteligenco.

Rešitev za prihodnje varnostne grožnje

Strokovnjaki ocenjujejo, da bo največja grožnja varnosti v prihodnosti t. i. Deep fake, in sicer tehnologija, ki omogoča neverjetno prepričljivo pretvarjanje. Predstavljajte si telefonski klic, v katerem slišite glas svojega nadrejenega, ki vas nagovarja, da nujno opravite plačilo novemu poslovnemu partnerju, da ne boste zamudili odlične priložnosti za nakup blaga ali storitev po znižanih cenah. Drži, nekaterim se bo vse to zdelo sumljivo, vendar je veliko ljudi, ki bodo brez vprašanj ubogali, ker je glas, ki ga slišijo, enak glasu njihovega nadrejenega. To ni oddaljena prihodnost, saj se tovrstne telefonske prevare že dogajajo, vendar se bodo v prihodnosti razširile tudi na videoklice. ASUS ExpertBook P5 se lahko na račun programske opreme, s katero je opremljen, in naprednih zmogljivosti umetne inteligence spopade s temi grožnjami, saj bo uporabniku omogočil, da prepozna, ali sta glas in slika ustvarjena z umetno inteligenco ali resnična. Seveda pa "Deep fake" ni edina stvar, pred katero vas bo ExpertBook P5 zaščitil, saj ima vgrajen varnostni čip TPM 2.0, zaslonko spletne kamere, bralnik prstnih odtisov in številne druge varnostne mehanizme.

Veliki časovni prihranki z ExpertMeet

ExpertMeet je ASUS-ova programska oprema, ki je priložena prenosniku ExpertBook P5 in predstavlja eno prvih praktičnih aplikacij umetne inteligence. Omogoča samodejno izdelavo zapisnika sestanka v realnem času, saj vse izrečeno pretvori v besedilo, po katerem lahko pozneje preprosto iščete in celo izberete, da se prikaže le tisto, kar je povedal določen udeleženec sestanka. To možnost lahko uporabite tudi, če imate posnetek sestanka, ki se ga niste udeležili. Namesto dolgočasnega poslušanja celotnega zvočnega posnetka ga lahko pretvorite v besedilo, po katerem lahko enostavno iščete, po želji pa lahko ExpertMeet povzame tudi celoten sestanek in vam tako prihrani čas. Na voljo so tudi številne druge možnosti, kot je ustvarjanje podnapisov v realnem času, da bi lažje razumeli sogovornika, ki ne govori ravno tekoče angleško.

Baterija, ki zdrži in zdrži in zdrži ...

Še ena stvar, ki jo je vredno omeniti pri tem prenosniku, je resnično izjemna avtonomija delovanja na baterijo. V idealnih razmerah energija iz baterije prenosnik poganja kar 28 ur. Na preizkusu, ki simulira povprečen delovni dan poslovnega uporabnika (pisanje e-pošte, spletni sestanki, uporaba interneta ...), pa je ExpertBook P5 zdržal impresivnih 20 ur. Tudi če je vaše delo veliko zahtevnejše, boste prijetno presenečeni nad res dolgim trajanjem baterije.

Odličen v vseh pogledih

Pri tako zanimivi napravi pridejo nekatere pomembne osnovne funkcije v ospredje šele na koncu, vendar jih vsekakor velja omeniti. 14-palčni zaslon s prevleko proti bleščanju prikazuje sliko ločljivosti 2,5K s frekvenco osveževanja 144 Hz, elegantno aluminijasto ohišje pa tehta vsega 1,3 kg. Če želite, lahko v P5 vgradite dva pogona SSD in tako poskrbite za varnostno kopiranje podatkov na prenosniku. Tipkovnica ima osvetljene tipke in je odporna proti politju z manjšo količino tekočine.

Prodaja prenosnika ASUS ExpertBook P5 (P5405) se začne te dni



