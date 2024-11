Nova aplikacija MojaPošta – za brezskrbne spletne nakupe in dostavo

Pošta Slovenije je predstavila novo mobilno aplikacijo MojaPošta, ki uporabnikom na preprost način omogoča pregled in upravljanje s paketi v vsakem trenutku.

V aplikaciji MojaPošta lahko uporabniki sledijo svojim paketom in dostopajo do informacij o paketih, informacije o statusih paketov pa prejemajo na svoj telefon varno, s potisnimi sporočili, s čimer je poskrbljeno za zaščito pred spletnimi prevarami.

Vsak spletni nakup se konča s fizično dostavo pošiljk in prav ta faza spletnega nakupovanja ključno vpliva na uporabnikovo pozitivno nakupovalno izkušnjo. Različne raziskave namreč kažejo, da ljudje z večjo verjetnostjo ponovijo spletni nakup, če imajo dobro izkušnjo z dostavo. Pošta Slovenije je ravno zato uporabnikom ponudila mobilno aplikacijo, ki omogoča še lažje upravljanje s paketi kjerkoli in kadarkoli.

Foto: Pošta Slovenije

Pravzaprav preprosteje ne gre. Aplikacija omogoča določitev privzetega mesta dostave, tj. prejemnikovo najbližjo oziroma najljubšo dostavno točko za dostavo oziroma prevzem paketov. Prejemniki lahko izbirajo med več kot 1.300 prevzemnimi mesti, od tega je več kot 200 paketomatov, ki so dostopni vse dni v letu 24/7.

S širokim naborom prevzemnih možnosti Pošta Slovenije omogoča dostavo po željah uporabnikov. Med drugim lahko uporabniki izberejo dostavo paketa tudi na dogovorjeno mesto (terasa/balkon, garaža …) ali na drug naslov, spremenijo lahko tudi datum dostave. Pošta Slovenije tako prilagaja dostavo ne le vsakodnevni naglici, temveč tudi v času dopustov.

Za spletne trgovce bo zagotovo koristna informacija, da z uporabo aplikacije MojaPošta uporabniki hitreje pridobijo informacije o sprejetih in vrnjenih pošiljkah, kar zmanjša količino poizvedovanja neposredno pri trgovcu in spodbudi več uspešnih dostav v prvem poskusu.

Foto: Pošta Slovenije

Prek aplikacije lahko uporabniki tudi pošljejo paket. Preprosto in po korakih jim aplikacija omogoča, da vnesejo podatke o prejemniku, na svoj elektronski naslov pa prejmejo že pripravljeno paketno nalepko, ki jo natisnejo in nalepijo na paket. Paket le še oddajo v izbrani paketomat ali na pošti in tako prihranijo svoj dragoceni čas.

Pošta Slovenije redno spremlja zadovoljstvo uporabnikov s paketno dostavo, rezultati pa kažejo na zelo visoko stopnjo zadovoljstva med uporabniki in oceno. Kar devet od desetih uporabnikov bi paketno dostavo Pošte Slovenije priporočilo svojim družinskim članom, prijateljem in znancem.

Uporabniki torej cenijo zanesljivost in profesionalnost, zato pri naslednjem spletnem nakupu za dostavo paketa izberite Pošto Slovenije – partnerja, ki je številka ena v paketni dostavi.