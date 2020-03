Srečno samski – serija s terapevtskim učinkom

Planet v sodelovanju s produkcijsko skupino Mangart predstavlja novo TV-serijo Srečno samski, ki bo raziskovala aktualne tematike medosebnih odnosov v sodobnih spreminjajočih se družbenih standardih. Serija s terapevtskim učinkom je humoristična drama, ki stoji na psiholoških temeljih in nastavlja zrcalo slovenski družbi na področju ljubezni in odnosov.

Glavna lika sta Maja in Peter, ki ju igrata Živa Selan in Matej Puc. Navzven živita sanjsko življenje, a med njiju se vrinejo težave v poslu in pri načrtovanju naraščaja. Na poti reševanja svojega zakona obiskujeta terapije, kjer spoznata pestro druščino, predvsem pa različne čustvene odnose. Majina starejša sestra Vida, ki jo igra Aleksandra Balmazović, se na primer najbolj posveča svoji karieri in partnerje menja kot po tekočem traku, tu je tudi šarmantni detektiv Denis (Andrej Murenc), ki se v terapevtsko skupino vključi pod krinko, žurerka Sonja (Sara Dirnbek), ki na spletu živi retuširano življenje, zasebno pa je nesrečna, preprost Srečko (Luka Cimprič), ki še vedno živi z mamo na domači kmetiji, a bi si rad našel punco, in samohranilka Fani (Tijana Zinajić), natakarica, ki ne prenaša filozofiranja in razmišlja racionalno.

Primož Vrhovec, Aleksandra Balmazović, Matej Puc, Živa Selan in Iva Krajnc

Terapije vodita Bernard in Vida (Primož Vrhovec in Iva Krajnc Bagola). Zasebno imata odprto zvezo, poklicno pa on na poti do zdravega odnosa med dvema zagovarja predvsem oblikovanje samostojne osebnosti, medtem ko ona izhaja iz predpostavke, da le ljubezen med dvema posameznikoma predstavlja vezivo in temelj za zanesljivo zvezo.

Serijo bo spremljala spletna pogovorna oddaja

Srečno samski bodo prvič na Planetu že v ponedeljek, 23. marca, ob 21. uri. Serija bo obsegala 12 delov, na spletnem mestu Siol.net pa ji bo sledila spletna pogovorna oddaja v živo Zaupno z Veroniko. Dr. Veronika Podgoršek, terapevtka, specializirana za partnersko in družinsko terapijo, bo tako vsak ponedeljek ob 22. uri po seriji komentirala čustvene situacije v Srečno samskih in odgovarjala tudi na vprašanja o medsebojnih odnosih, ki jih bodo lahko posredovali gledalci.

