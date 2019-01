Spoznajte turško Sharon Stone! #foto

Lepa Bade İşçim, ki je na istanbulski univerzi Yeditepe diplomirala iz mode in oblikovanja, se je v igralske vode podala po naključju pred 12 leti. Ko je bila še najstnica, je pravzaprav razmišljala o povsem drugi karierni poti, je pred časom poročal sarajevski portal Azra. Takrat se je odločala med študijem veterine in študijem mode ter se na koncu odločila za modo.

Bade Işçil v seriji Maščevanje v visokih petah igra Pelin - na videz krhko svetlolaso gospodinjo, ki pa s seboj nosi mračno skrivnost. Foto: Planet TV A zanimivo, čeprav je moda očitno njena velika ljubezen, svetlolasa turška zvezdnica ne nakupuje rada. V enem od intervjujev je namreč razkrila, da obiskovanje trgovin ni nekaj, v čemer bi uživala, če pa se že odpravi vanje, pogosto nakupuje v spremstvu mame. "Rada nosim oblačila, v katerih se dobro počutim in ki so na meni videti zabavno. Moji najljubši modni dodatki so ure, prstani in sončna očala," je njeno izjavo povzel portal Azra.

Bade je sicer od leta 2007 do danes zaigrala v štirih turških serijah, a šele v kriminalni nadaljevanki Maščevanje v visokih petah, ki jo lahko od ponedeljka do petka ob 19. uri spremljate na Planetu, je prvič nastopila v glavni vlogi. V seriji igra na videz krhko in nežno Pelin, ki ima v resnici nadvse mračno skrivnost. Pelin je sicer klasična gospodinja, ki ima zelo rada svojega moža, a je hkrati pretirano ljubosumna in bi naredila vse, da moža zadrži ob sebi.

Povsem drugačno pa je igralkino zasebno življenje. Za njo je že en propadel zakon, ki ni trajal dolgo, in sicer z enim najbogatejših turških poslovnežev Malkoçem Sualpom. Par se je prvič skupaj v javnosti pojavil v začetku leta 2013 in že maja istega leta skočil v zakon. Naslednje leto se jima je rodil sin, a sta se Bade in 15 let starejši Malkoç kasneje ločila.

Igralka svoje zasebno življenje skrbno skriva pred radovednimi očmi javnosti, sploh odkar ima sina. Na družbenih omrežjih večinoma objavlja svoje fotografije ali fotografije sebe v družbi sodelavcev. Sina skoraj nikoli ne pokaže, prav tako se na objavljenih fotografijah ne pojavlja z nobenim potencialnim partnerjem.

Nekaj njenih objav na družbenih omrežjih si lahko ogledate spodaj.