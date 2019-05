V nedeljo ob 20.00: Sneguljčica in lovec

Snow White and the Huntsman, 2012

Pustolovska drama

V nedeljo, 2. junija, ob 20.00 na Planet TV

Režija: Rupert Sanders

Igralci: Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron, Sam Claflin, Ian McShane, Bob Hoskins, Ray Winstone

Zgodba:

Zlobna kraljica Ravenna svoji deželi vlada z železno roko in neusmiljeno zlorablja temne uroke za ohranjanje večne lepote in mladosti. Ko od čarobnega zrcala izve, da bo njeno lepoto prekosila kraljična Sneguljčica, se odloči mladenko ubiti in zaužiti njeno srce. Toda Sneguljčica izve za njene načrte in pobegne v uročeni gozd, zato Ravenna za njo pošlje bojevitega lovca. Ta se odloči Sneguljčici pomagati in skupaj s sedmimi škrati sprožijo upor, ki vodi v številne osupljive bitke.

Film je bil nominiran za dva oskarja (za kostumografijo in posebne učinke).

