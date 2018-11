Šest neverjetnih dejstev o filmu Gladiator #foto

Nocoj ob 20. uri na Planet prihaja kultna filmska uspešnica Gladiator, v kateri med drugim blestita Russell Crowe in Joaquin Phoenix. In da bo čakanje na petkov filmski večer z enim od najboljših filmov vseh časov lažje, v nadaljevanju preverite nekaj zanimivih dejstev o zakulisju snemanja filma, za katera zagotovo niste vedeli.

1. Na avdicijah za film Gladiator sta sta se preizkusila tudi Jude Law in Jennifer Lopez, a sta vlogo Commodusa in Lucille namesto njiju dobila Joaquin Phoenix in Connie Nielsen.

2. Russell Crowe se je na snemanju večkrat pritoževal čez scenarij in nekajkrat celo odšel s snemalnega prizorišča, ker mu niso dovolili spremeniti prizorov. Najprej ni želel izreči stavka: "V tem ali drugem življenju, dobil bom svoje zadoščenje!" Pozneje pa naj bi soscenaristu dejal: "Tvoji teksti so sranje, ampak jaz sem največji igralec na svetu in lahko poskrbim, da celo sranje zveni dobro."

3. Rane na Croweovem obrazu v prizoru, v katerem se odvija bitka, so resnične. Igralec je poškodbe dobil, ko je na svojem ranču jahal konja, ta se je prestrašil in se začel zadenjsko umikati skozi gosto drevje. Šivi na obrazu so jasno vidni v prizoru, ko Commodusu (Joaquin Phoenix) reče, da se namerava vrniti domov. Toda to ni nič v primerjavi s poškodbami, ki jih je igralec med snemanjem filma še dobil - zlom noge in kolka ter poškodba obeh bicepsov.

4. Igralec Oliver Reed je med snemanjem Gladiatorja na Malti umrl zaradi srčnega napada, in to preden so bili posneti vsi njegovi prizori. Britanska postprodukcijska družba je preostale prizore, v katerih bi moral nastopiti Reed, dokončala s pomočjo računalniške animacije in dvojnika. Stroški dvominutnega posnetka so bili kar 3,2 milijona ameriških dolarjev. John Nelson, nadzornik vizualnih učinkov, je dejal: "Kar smo naredili, je bil majhen vložek v primerjavi z vsemi drugimi nalogami, ki smo jih imeli v filmu. Vse, kar smo naredili, je, da smo Oliverju pomagali dokončati njegovo delo."

Oliver Reed.

5. V prizoru, kjer se bojujeta Maximus in Tigris, so uporabili tudi pet tigrov. Ves čas snemanja je bil prisoten veterinar, ki je imel pri sebi puščice s pomirjevalom. Poskrbljeno pa je bilo tudi za to, da so bili tigri med snemanjem prizora od igralcev oddaljeni vsaj pet metrov. Tigre je sicer težko krotiti, vendar so se divje mačke po nekaj snemalnih dneh tako navadile bližine ljudi, da niso povzročale večjih težav.

6. V času rimskega imperija je dvignjen palec cesarja v areni pomenil smrt, prst, obrnjen navzdol, pa pomilostitev. Čeprav so se ustvarjalci filma zavedali teh zgodovinskih dejstev, so se vseeno odločili, da bodo v filmu uporabili obratno različico, ki je gledalcem v današnjem času nekoliko bolj logična.

Epski zgodovinski film, ki velja za enega od najboljših filmov vseh časov in je bil nagrajen s kar petimi oskarji

