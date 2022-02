Režiser biografske drame o Jimiju Hendrixu: Spodbudil nas je, naj ne nosimo vseh bremen sveta #video

Nocoj ob 21.00 si boste lahko na Planet 2 ogledali dokumentarec o slavnem glasbeniku Jimiju Hendrixu, ki nosi naslov Jimi: Začetek (Jimi: All Is By My Side), v glavni vlogi pa nastopa Andre Benjamin (André 3.000). V nadaljevanju vam tudi razkrivamo, kaj sta z režiserjem Johnom Ridleyjem povedala v intervjuju ob izidu filma.

Biografska drama Jimi: Začetek (Jimi: All Is By My Side), ki je bila nagrajena z oskarjem, prikazuje odlomek iz življenja slavnega glasbenika Jimija Hendrixa, in sicer obdobje 1966−67, ko se je Jimi iz neznanega kitarista, ki je igral v newyorškem klubu Cheetah, povzpel med zvezdnike trendovske glasbene scene v Londonu, pa vse do zmagoslavnega nastopa na odmevnem pop festivalu v Montereyu.

Andre Benjamin, ki je znan po umetniškem imenu André 3.000, je na rdeči preprogi ob izidu filmu razkril, kaj je ugotovil o sebi med snemanjem te uspešnice. "Včasih se znajdem v nečem in se vprašam, zakaj sem se sploh lotil tega? Med snemanjem sem se namreč večkrat vprašal: 'Kako si sploh lahko mislil, da bom to delo opravil?' Zato sem se samo prepustil toku."

V nadaljevanju intervjuja je zvezdnik razkril tudi, kaj se je naučil o slavnem Jimiju Hendrixu med samim snemanjem: "Naučil sem se njegovih ponižnosti, prevzetnosti in sramežljivosti. Naučil sem se vsega, česa prej nisem vedel o njem. Vsi smo domači z njegovo javno predstavo, nihče pa ne pozna denimo tega, da ni maral svojega glasu, da ni želel peti in da v začetku sploh ni želel biti glavni pevec v svoji skupini."

André 3000 je malo v šali malo zares dejal, da si želi, da bi gledalci odnesli od ogleda tega filma, to, "da sem odvisen od sadnih prigrizkov".

Nato je o filmu spregovoril še režiser, ki mu sicer ni imelo pridobiti pravic za glasbo v filmu in je zato ta v celoti prirejena po originalu. "To je bil zanimiv izziv. O tem sem se pogovarjal že s fanti v avtu. Menim pa, da bo za gledalce vseeno zanimivo videti, kdo je bil Jimi kot individualna oseba in kdo so bile njegove muze. In ne samo to, kar je predstavljala njegova glasba, kar je zelo fascinantno. Glasba je gotovo pomembna komponenta filma, ampak vseeno menim, da je bilo nekaj osvobajajočega videti Jimija na odru, brez zadržkov, ko je ubesedil dejstvo, kot je 'naredil bom, kar bom hotel, in užival bom v tem'. Na ta način je nekako spodbudil tudi vse nas, da nam ni treba nositi vseh bremen sveta, ampak si lahko, kdorkoli si želiš biti," je pojasnil režiser John Ridley.

Celoten intervju si lahko ogledate tudi v spodnjem videoposnetku:

Biografsko dramo Jimi: Začetek (Jimi: All Is By My Side) si boste na Planetu 2 lahko ogledali nocoj ob 21.00. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.