Priljubljeni voditelj zaradi slabe samopodobe ni šel na maturantski ples #video

Ob 14. uri si lahko na Planetu ogledate pogovorno oddajo Ellen, v kateri bo gostoval priljubljeni televizijski voditelj Jimmy Kimmel. Voditeljici je povedal, kako je preživljal čas v karanteni, in ji razkril, zakaj se ni udeležil svojega maturantskega plesa.

Utrinek pogovora Ellen z Jimmyjem Kimmelom si lahko pogledate v zgornjem videu, več pa v oddaji Ellen ob 14. uri na Planetu.

V oddaji Ellen, ki si jo boste lahko ogledali danes, je Jimmy Kimmel voditeljico Ellen vprašal, kako je v času karantene zadovoljna s kuhanjem svoje žene Portie DeRossi. Voditeljica se je najprej pošalila, da ji ne gre najbolje od rok, potem pa dodala, da se je vsaj lotila kuhanja, kar zase ne more reči. Razkrila je še, da se Portia med kuhanjem pogosto ureže.

Televizijski voditelj je nato razkril še, da je bil na karanteno več kot pripravljen. "Kadar nakupujem, vedno kupim več, kot je potrebno. Zaradi mojih zalog so me ponavadi vsi zbadali, ampak to se je zaradi trenutnih razmer spremenilo."

Kimmel je v oddaji še povedal, da se ni udeležil svojega maturantskega plesa. "Nisem šel na maturantski ples, nisem šel na srečanje nekdanjih učencev. Ko so organizirali ples v srednji šoli, sem ostal doma in gledal televizijo."

Voditeljico je nato zanimalo, ali sočustvuje s tistimi, ki se letos zaradi epidemije ne bodo mogli udeležiti svojega maturantskega plesa. "Vsaj razlog imajo, da ne morejo iti. Jaz nisem šel, ker sem imel slabo mnenje o svojem videzu. Oni imajo za razlog vsaj pandemijo," je odgovoril.

