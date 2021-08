Pet zanimivih podrobnosti o filmski uspešnici z Nicholasom Cageem

1. Film Zaklad pozabljenih je bil prvo profesionalno sodelovanje med igralcem Nicolasom Cageem in režiserjem Jonom Turtletaubom, čeprav sta se zelo dobro poznala že od prej. V poznih sedemdesetih letih sta namreč hodila v isto srednjo šolo na Beverly Hillsu in skupaj obiskovala dramski krožek. Cage je med drugim razkril, da ga je Turtletaub premagal na avdiciji za glavno vlogo v šolski predstavi, zaradi česar se je moral kasnejši nagrajenec z oskarjem takrat zadovoljiti z le nekaj vrsticami besedila.

2. Nicholas Cage je ubral zelo nenavaden način, da bi se bolj povezal s soigralko Diane Kruger in preostalimi soigralci. "Od časa do časa smo šli v bar na karaoke, se tako sprostili in bili norčavi, kar je po mojem mnenju pomagalo," je povedal Cage. Dodal je, da so prisegali na skladbe s tršimi ritmi. "Mislim, da so bili Rage Against the Machine, AC/DC in Sex Pistols."

3. Helen Mirren je bila zaradi zasedenosti s snemanjem filma Zaklad pozabljenih: Knjiga skrivnosti prisiljena odkloniti povabilo na obisk angleške kraljice. Oskarjevka je posebno povabilo kraljice Elizabete II. prejela zaradi izvrstne upodobitve kraljice v filmu Kraljica (The Queen) iz leta 2006, za katero je prejela tudi prestižno nagrado oskar.

4. Ko so ustvarjalci filma ugotovili, da se urnik snemanja filma Zaklad pozabljenih: Knjiga skrivnosti na gori Rushmore prekriva z maturantskim plesom, ki na tej lokaciji poteka vsako leto, so se odločili dijakom oddolžiti. Disney je plačal stroške organizacije maturantskega plesa in prevoza na novo lokacijo ter poskrbel za nagrade na plesu in dijakom celo podelil štipendije.

5. V noči pred snemanjem prizorov na univerzi v Marylandu je zapadlo skoraj dva centimetra snega, kar se ni najbolj skladalo s scenarijem filma. Filmska ekipa je morala zato z gasilskimi cevmi stopiti ves sneg v širši okolici snemalnega prizorišča.

