Nedeljska akcija z Maščevalci: Ultronova doba

TV-PREMIERA

Avengers: Age of Ultron, 2015

V nedeljo, 6. maja, ob 20.00 na Planet TV

Akcijski film

Režija: Joss Whedon

Igrajo: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, James Spader, Samuel L. Jackson, Don Cheadle, Elizabeth Olson, Paul Bettany, Aaron Taylor-Johnson

Zgodba:

Marvelova superjunaška skupina Maščevalci se vrača, da bi ustavili zlo, ki ga nehote ustvari Tony Stark - Iron Man. Po uničenju O.B.O.D.-a in razhodu Maščevalcev želi Tony človeštvu pomagati s pomočjo spečega robotskega programa Ultron. Toda prebujena umetna inteligenca se obrne proti ljudem in jim napove popolno uničenje, zato morajo Iron Man, Stotnik Amerika, Hulk, Thor, Sokol in Črna vdova znova združiti moči in se v vrtincu vratolomnih spopadov soočiti z neizprosnim nasprotnikom.

Film ima na spletni strani IMDb oceno 7,4.

