Ko se oče Vojne zvezd loti animiranega muzikala

"Nenavadna čarovnija je zgodba o ljubezni. Poanta filma je v tem, da je vsakdo vreden ljubezni. Prava ljubezen nima veliko opraviti z videzom, ker izhaja iz notranjosti. Z nekom dosežeš skupno točno, deliš iste vrednote in podobne interese, ki bodo trajali vse življenje. Lepota pa mine," je povedal oče epske sage Vojna zvezd George Lucas, ki je spisal scenarij za Nenavadno čarovnijo. Navdih za zgodbo je na šel v Shakespearovi igri Sen kresne noči.

Glasbo so izbirali kar pet let

Glasbo za animirani muzikal so izbirali celih pet let. "Naloga je bila zares zahtevna," je pojasnil George. "Primerjam jo lahko s sestavljanjem rubikove kocke. Ko sem šel prvič skozi izbor, sem imel milijon pesmi. Izbor je bil z vsakim letom ožji."

Zaradi nižanja stroškov produkcije so sprejeli nenavadno odločitev

Glavna lika, sestri Marianne in Dawn, sta bila prvotno zamišljena z dolgimi rjavimi lasmi, nato pa so ju, da bi zmanjšali stroške animacije, "ostrigli". Marianne je glas sicer posodila Evan Rachel Wood, ki je bila posebno navdušena, da so v filmu uporabili tudi zelo znane sodobne pesmi, na primer Stronger pevke Kelly Clarkson. V filmu pa slišimo tudi glasbo Jimija Hendrixa, Whitney Houston in Boba Marleyja. "Film je dobra glasbena izobrazba," je povedala Evan.

Kraljestvo je razdeljeno na deželo vil in deželo močvirnatih bitij, ki prebivajo v Temačnem gozdu. Vilinska princesa Marianne na svoj poročni dan spozna, da jo njen zaročenec vara, zato se zaobljubi, da ne bo nikoli več ljubila in da bo življenje posvetila varovanju svoje mlajše sestre Dawn. Priložnost, da prekrši prvi del svoje zaobljube in izpolni drugega, se pojavi, ko iz Temačnega gozda ukradejo mogočni čarobni napoj in ko kralj goblinov, tudi sam velik nasprotnik ljubezni, ugrabi Dawn.

Animirani muzikal Nenavadna čarovnija (Strange Magic) si na Planetu lahko ogledate v soboto ob 15.20.

