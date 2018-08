Kaj nas čaka v prvem delu turške serije Istanbulska nevesta #foto

Lepa in dobrodušna Süreyya je nadarjena glasbenica. Po končani glasbeni akademiji se zaposli v glasbeni industriji kot spremljevalna vokalistka.

Lepa in dobrodušna Sureja. Foto: Planet TV

Süreyya živi skromno življenje s teto, ki je njena edina sorodnica. A njeno življenje se za vedno spremeni, ko se zaljubi v Faruka Borana, čednega in premožnega poslovneža, ki živi v Bursi.

Družina Boran je ena najstarejših, najbogatejših in najvplivnejših družin v Turčiji. Po smrti glave družine v očetove čevlje stopi najstarejši sin Faruk. Odgovornost za družino in družinsko podjetje sta na njegovih plečih. Faruk živi v velikem dvorcu v Bursi z mamo Esmo Sultan in s tremi mlajšimi brati, Fikretom, Osmanom in Muratom.

Faruk in njegova mati Esma.

Tudi Fikret je zaposlen v družinskem podjetju in svojega starejšega brata vidi kot tekmeca. Osman je medtem strojnik, ki se je odločil, da ne bo delal v podjetju, najmlajši Murat pa je še zelo otročji, čeprav je že v zgodnjih 20. letih.

Glava družine je mati štirih sinov Esma, ki meni, da mora ženska predvsem držati družino skupaj. Faruk je njen najljubši sin in zanj ima prav posebne načrte, med drugim tudi poroko z nevesto, ki jo je sama izbrala.

Mlada in ambiciozna Ipek.

Esma bi rada, da se Faruk poroči z Ipek, hčerko družinskega prijatelja, a seveda se o tem sploh ne posvetuje s svojim sinom. Ipek je ambiciozna mladenka, ki Faruka ljubi in je pripravljena storiti vse, da jo sprejmejo v družino. A v Ipek je v resnici zaljubljen Farukov brat Fikret, medtem ko se starejšemu bratu o teh čustvih sploh ne sanja, saj je njegovo srce prazno - dokler ne spozna Süreyye.

Trenutek, ko sta se spoznala Süreyya in Faruk si oglejte že nocoj ob 21. uri na Planetu.