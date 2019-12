Igralka navdušila v posebnem izzivu znanega komika #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priljubljeni angleški komik James Corden je v svoji oddaji igralko Jamie Lee Curtis postavil pred prav poseben izziv. Izmed petih žensk, ki so bile postavljene kot med policijskim postopkom prepoznavanja osumljencev, je morala izbrati tisto, ki je pred 15 leti z njo igrala v kratkem, a znamenitem prizoru nakupovanja v filmu Kako se izogniti božiču (Christmas with The Kranks). Komedijo Kako se izogniti božiču si na Planetu lahko ogledate danes ob 21. uri.