Igralec priznal, da v svojem življenju še nikoli ni napisal pisma #foto

Nocoj ob 20. uri si lahko na Planetu ogledate romantično dramo Samo tebe si želim (Dear John), v kateri v glavnih vlogah nastopata Channing Tatum in Amanda Seyfried. V nadaljevanju smo za vas izbrali sedem zanimivih dejstev o prihajajoči filmski uspešnici.

V filmu lahko spremljamo vojaka Johna Tyreeja (Channing Tatum), ki se na dopustu doma zaljubi v konservativno študentko Savanno Curtis (Amanda Seyfried). Namesto da bi se vrnil k njej, se po terorističnih napadih v ZDA vnovič prijavi v vojsko. Čas in razdalja med njima pa terjata svoj davek pri zaljubljencih.

1. Scenarij za film je navdihnila istoimenska knjiga Nicholasa Sparksa. Gre za peti scenarij, ki je nastal po njegovih delih.

2. Vlogo Alana je avtor posvetil svojemu sinu, ki ima eno od oblik avtizma – Aspergerjev sindrom.

3. Po izidu je film v ZDA prevzel vodilno mesto na filmski lestvici najbolj priljubljenih in s tem prekinil kraljevanje filma Avatar, ki je bil na prvem mestu kar sedem tednov.

Channing Tatum in Amanda Seyfried v prizoru iz filma.

4. Pesem, ki jo v filmu Savannah poje Johnu, je napisala sama glavna igralka Amanda Seyfried, nosi pa naslov "Little House". Channing je v enem izmed intervjujev dejal, da je navdušen nad Amandinim glasom in da si želi, da bi jo večkrat slišal peti tudi v resničnem življenju.

5. Izvirni naslov filma – Dear John – je v angleškem slengu izraz za pismo, s katerim prekineš zvezo s partnerjem.

6. Channing Tatum je v enem izmed intervjujev javnosti zaupal, da v resničnem življenju še ni napisal in poslal pisma, ki ne bi bil račun. Za razliko od njega je Amanda Seyfried zadnje pismo poslala dve leti pred izidom filma.

7. Po izidu filma je glavna igralca nek novinar vprašal, kaj jima je pomagalo, da sta lažje in bolje odigrala ljubezenskeprizore. Amandin kratek in jedrnat odgovor je bil: "Alkohol", Channing pa je v smehu dodal, da je bolj univerzalna rešitev, da k snemanju pristopiš z dobro voljo in humorjem.

Romantično dramo Samo tebe si želim si lahko nocoj ob 20.00 ogledate na Planetu!

