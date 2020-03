Igralec na snemanju prejel precej nenavaden ugriz #foto

1. V prizoru na tržnici, kjer Wang, ki ga igra Jackie Chan, prevrača stojnice s sadjem, so morali pravo sadje zamenjati z umetnim, saj je sok pravega sadja umazal oblačila igralcev in jim uničil mejkap. Zaradi tega je snemanje na začetku potekalo izjemno počasi, saj je bilo veliko prekinitev, da so mojstri ličenja in kostumografi popravili narejeno škodo.

2. Prizor z Jackiejem Chanom ob ognju na vrhu gore je režiserju prinesel kazen v višini 100 tisoč ameriških dolarjev. Ogenj so namreč zanetili v nacionalnem parku, brez predhodnega dogovora z nadzorniki parka.

3. Prizor, kjer se Wang umiva v kadi, je Chanov najljubši in največkrat sneman prizor v filmu. V enem izmed intervjujev je to utemeljil z naslednjim argumentom: "V vlogah, ki jih igram, se imam redko priložnost obnašati kot butec. Sceno smo morali velikokrat posneti, ampak le zato, ker sem jaz med snemanjem tega prizora tako užival."

4. Med snemanjem prizora, kjer ovca liže spečega Roya (Owna Wilsona) po obrazu, je prišlo do nepričakovanega zapleta, saj ga je ovca močno ugriznila v brado.

5. Jackieja Chana v Polnočnem obračunu redko vidimo brez srajce. Z njo je zakrival modrice in praske, ki jih je dobil med snemanjem filma, saj je večino kaskaderskih prizorov posnel sam, brez pomoči dvojnikov.

