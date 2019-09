Filmski vikend na Planet TV

V soboto in nedeljo bodo filmi na Planetu, Planet 2 in Planet PLUS poskrbeli tako za smeh kot dobro mero adrenalina, še posebno pa priporočamo ogled akcijskega filma Hitri in drzni 7, ki bo v nedeljo ob 20. uri predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Planet v soboto

Ob 14.05 bo na sporedu simpatični animirani film Coraline, ki je bil nominiran za oskarja, na spletni strani IMDb pa ima oceno 7,7. Coraline je pustolovska 11-letnica, odklene skrivnostna vrata in se znajde v vzporednem svetu, ki se zdi popolna različica njenega, a skriva temačno skrivnost.

Za večerno zabavo bo po prenosu nogometne tekme Prve lige Telekom Slovenije med NK Maribor in NK Aluminij (ob 20. uri) poskrbel nepozabni Rowan Atkinson v komediji Johnny English 2 (Johnny English Reborn). Agent Johnny English se bo tokrat spopadel z mednarodnimi teroristi, ki lovijo kitajskega predsednika vlade. Film, v katerem igrata tudi Rosamund Pike in Dominic West, bo na sporedu ob 22.20.

Planet 2 v soboto

Na Planet 2 bo medtem poskrbljeno za akcijo, saj bo ob 20. uri na sporedu film Hitri in drzni 5 (Fast Five), ob 22.10 pa sledijo še Neslavne barabe (Inglourious Basterds) Quentina Tarantina. Film je bil nagrajen z oskarjem za najboljšo stransko vlogo (Christoph Waltz), na splsetni strani IMDb pa ima oceno 8,3.

Planet PLUS v soboto

Če Planet v soboto prinaša smeh, Planet 2 pa akcijo, bo Planet PLUS pravi naslov za romantiko. Ob 20. uri bo na sporedu komična romanca Ljubezen, ločitev in nekaj vmes (It's Complicated) z zvezdniško igralsko zasedbo (Meryl Streep, Alec Baldwin in Steve Martin). Film govori o ločencih srednjih let, ki na proslavi sinove diplome ponovno obudita iskrico v svojem odnosu. Reč ne bi bila zapletena, če se on ne bi vmes znova poročil, ona pa se dobiva z nekom drugim. Iskrivi film je bil nominiran za tri zlate globuse.

Planet v nedeljo

V nedeljo ob 20. uri bo na Planetu akcijski spektakel Hitri in drzni 7 (Furious 7), ki bo predvajan premierno na slovenskih televizijah. Gre za zadnji film, ki ga je posnel prezgodaj preminuli Paul Walker. V sedmem nadaljevanju uspešne franšize se Dominicova ekipa sooči s srdom Deckarda Shawa, ki se hoče maščevati za brata, ki je v prejšnjem delu obležal v komi ... Film je bil nominiran za zlati globus, na spletni strani IMDb pa ima oceno 7,2.

Ob 23.15 bo na sporedu še triler Dolg (The Debt) s Helen Mirren, Samom Worthingtonom in Jessico Chastain. Zgodba govori o treh agentih izraelskega Mosada, ki leta 1965 v Berlinu lovijo nacističnega vojnega zločinca. 30 let pozneje jih dohitijo posledice preteklih dejanj ...

Planet 2 v nedeljo

Na Planetu 2 bo medtem v nedeljo ob 20. uri za zabavo poskrbela komedija Stara šola plesa (Kickin' It Old Skool) o mladem plesalcu breakdancea, ki se med nastopom udari v glavo in za 20 let pade v komo. Ko se leta 2006 zbudi, želi s pomočjo dekleta in svojih staršev spet obuditi svojo plesno kariero.

Planet PLUS v nedeljo

Planet PLUS pa bo nedeljo polepšal s komično romanco Sladka srečanja (The Cake Eaters), ki bo na sporedu ob 20. uri. V glavni vlogi igrajo Kristen Stewart, Melissa Leo in Bruce Dern, zgodba pa govori o dveh družinah, ki se po vrnitvi enega od sinov ponovno zbližata. A ponovno snidenje zbudi tudi stare duhove in težave, ki jih morajo skupaj rešiti.

