Bruce Willis z dretjem spravil v jok mladega soigralca

Nocoj ob 22. uri si boste na Planetu lahko ogledali kultni triler Šesti čut (The Sixth Sense), v katerem igrata Bruce Willis in Haley Joel Osment. Snemanje filmske uspešnice, ki je prejela šest nominacij za nagrado oskar, je zaznamovalo kar nekaj zapletov.

Vodja filmskega studia Walt Disney Studios je na račun tega filma izgubil predsedniški stolček.

Takratni predsednik filmskega studia Walt Disney Studios, David Vogel, se s svojimi nadrejenimi ni posvetoval, preden je za Šesti čut odštel 2,25 milijona ameriških dolarjev za materialne pravice in se z režiserjem Shaymalanom dogovoril za režiranje.

Nadrejeni Davida Vogela je bil besen, ko je izvedel za njegov dogovor in posledično od njega zahteval, da prepusti svoj položaj v podjetju nekomu drugemu. Ker se Vogel s tem ni strinjal, ga je njegov nadrejeni odpustil.

Dr. Malcolm Crowe (Bruce Willis) Foto: IMDb

Glavni igralec je bil s pogodbo primoran sodelovati pri tem filmu, ker je moral odplačati skoraj 20-milijonski dolg.

Nekaj let pred snemanjem filma Šesti čut je igralec Bruce Willis pričel produkcijo in igranje v drugem Disneyjevem filmu z izvirnim naslovom Broadway Brawler, kar se je za igralca končalo zelo slabo. Bruce Willis je namreč odpustil večino filmske ekipe, vključno z režiserjem, po manj kot treh tednih snemanja.

Nesrečni zaplet je filmski studio Disney prisilil k temu, da je prenehal snemanje filma, tako pa je prišlo do izgube 17,5 milijona ameriških dolarjev. Toliko je nato znašal dolg, ki ga je moral odplačati Bruce Willis. Igralec je zato s studiom podpisal pogodbo o dogovoru za sodelovanje v treh Disneyjevih filmih, pri katerih bi določen delež njegove plače ostal studiu. Eden od teh filmov je bil film Šesti čut, poleg filmov Armageddon in Mulc (The Kid).

Haley Joel Osment in Bruce Willis v prizoru iz filma Foto: IMDb

Trdo delo pred avdicijo se je mlademu igralcu obrestovalo.

Haley Joel Osment je bil pod velikim pritiskom že pred avdicijo za vlogo osemletnega dečka, ki lahko komunicira z duhovi. Njegov oče, ki je prav tako igralec, ga je namreč na avdicijo intenzivno pripravljal in z njim vadil. Pritisk se je sinu Haleyju na koncu izredno obrestoval, saj se je režiser Shaymalan nad njim tako navdušil, da je po končani avdiciji dejal, da filma brez Haleyja Joela Osmenta sploh ne bo posnel.

Haley Joel Osment Foto: IMDb

Oče mladega igralca je svetoval Willisu, naj se na snemanju začne dreti na njegovega sina.

Stres se je s tem nasvetom za mladega Haleyja očitno nadaljeval tudi med snemanjem. Njegov oče je Willisu namreč svetoval, naj na snemanju prizorov, v katerih Haley joka, prične glasno kričati nanj svoje besedilo, če sinu slučajno ne bi uspelo zajokati samemu od sebe. Bruce Willis je nasvet upošteval in ugotovil, da deluje.

Film Šesti čut (The Sixth Sense) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 22. uri. Pred tem pa ne zamudite drame Igra Imitacije (The Imitation Game), ki se bo začela ob 20. uri.

