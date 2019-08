10 nepozabnih filmskih plesov v dvoje #video

Filmi nas pogosto očarajo tudi z neverjetnimi plesnimi koreografijami. Preverite deset nepozabnih plesov v dvoje, ki so se zapisali v filmsko zgodovino in v nas vzbudili željo, da bi se vpisali v plesni tečaj.

10. Fatalna Addamsova

Addamsovi znajo pripraviti pravo zabavo in noben par si ni tako vdan, kot sta si Gomez in Morticia. V filmu Pri Addamsovih 2 (Addams Family Values) zakonca dobesedno zažigata med tangom. "Cara mia!"

9. Morilski tango zakoncev Smith

Ne le Gomez in Morticia, tango obvladata tudi zakonca Smith v filmu Gospod in gospa Smith (Mr. & Mrs. Smith), ki je seveda znan tudi kot film, pri katerem sta se zaljubila takrat poročeni Brad Pitt in Angelina Jolie. Koreografija morda ni med najbolj izvirnimi, je pa zato toliko večja "kemija" med glavnima igralcema ...

8. Tekmovanje v tvistu iz Šunda

Tvist iz Tarantinovega Šunda (Pulp Fiction) je postal ikoničen v trenutku, ko se je pojavil na velikem platnu. Uma Thurman in John Travolta nista ustvarila le gibov, ki so postali popkulturna referenca v mnogih drugih serijah in filmih, ampak tudi nepremagljivi stil. Uma je bila zaradi plesa z Johnom, ki je znan kot odličen plesalec, menda pred snemanjem zelo živčna, a tega v filmu sploh ni opaziti, saj sta z izkušenim plesalcem Travolto odličen tandem.

7. Plesna amaterja Jennifer in Bradley

Jennifer Lawrence in Bradley Cooper sta nam v filmu Za dežjem posije sonce (Silver Linings Playbook) pokazala, da ni treba biti popoln, da lahko pri plesu uživaš in ustvariš pravo čarovnijo. Igralca sta plesni vrhunec na koncu filma vadila več tednov. "Sem obupna plesalka, v plesu ni bilo nič improvizacije. Ko se je na koncu vse sestavilo, je prizor izpadel prav tako zabaven, kot se je zdel tudi med snemanjem," je povedala Jennifer.

6. Sandy in Danny se vendarle uskladita

Zaradi Sandyjine preobrazbe na koncu kultne Briljantine (Grease) je Danny najprej ostal brez besed, nato pa se je z njo odpravil na usklajeno plesno dogodivščino po zabaviščnem parku. Le kdo bi se lahko uprl miganju in prepevanju na pesem You're The One That I Want skupaj z njima?

5. Odpleši svoje sanje

Prvi film uspešne filmske plesne franšize je združil Channinga Tatuma in Jenno Dewan, ki sta se kasneje tudi poročila. Zdaj sta sicer že ločena, a njun plesni duet iz filma Odpleši svoje sanje (Step Up) ostaja eden najbolj nepozabnih. Film je že v otvoritvenem tednu zaslužil več kot 12 milijonov dolarjev, kar je bil njegov proračun.

4. Balerina sreča hip hop

Pet let prej sta podoben recept hibrida med sodobnimi hip hop gibi in klasičnim plesom preizkusila že Sean Patrick Thomas in Julia Stiles v filmu Prihrani zadnji ples (Save the Last Dance), med najbolj nepozabnimi prizori pa je tisti, ko se par sprosti v nočnem klubu.

3. Vroči tango Jennifer Lopez

Jennifer Lopez je bila kot nekdanja plesalka vsekakor pravšnja izbira za vlogo učiteljice plesa, ki v filmu Zaplešiva (Shall We Dance) uči tudi Richarda Gera. Tango je vsekakor hvaležen filmski ples, Jennifer pa je poskrbela, da se mnogim zdi ta prizor eden najbolj seksi filmskih plesnih prizorov.

2. Hitre noge v Umetniku

Črno-beli nemi film Umetnik (The Artist) je leta 2012 prejel pet oskarjev. Oba glavna igralca, Jean Dujardin in Berenice Bejo, sta briljirala v svojih vlogah, dobesedno briljanten pa je bil tudi neverjetno lahkoten in usklajen ples step, ki sta ga igralca vadila kar pet mesecev. "Res je bilo težko. Tudi zdaj, ko pogledam film, ne morem verjeti, kako hitra sva," je povedala Berenice.

1. Finalni ples v Umazanem plesu

Če govorimo o ikoničnih filmskih plesnih duetih, potem ne moremo mimo kultnega Umazanega plesa (Dirty Dancing). Prav vsak plesni prizor v kultnem filmu je nepozaben, zadnji, ki ga odplešeta Patrick Swayze kot Johnny in Jennifer Grey kot Baby, pa je zmagovalen. Film, ki je večen, in ples, ki je navdahnil mnoge posnemovalce.

