Reševalca razkrila, kako hitro vozijo na nujni vožnji #video

V nocojšnjem kvizu Piramida sreče, ki ga vodi Jonas Žnidaršič, bosta svoje znanje in srečo preizkusila nova tekmovalna para. En par sestavljata prijatelja, ki skupaj delata kot reševalca in sta v oddaji razkrila tudi nekaj zanimivosti o svojem poklicu.

Blaž Dremelj in Miha Praznik sta voznika reševalnega vozila in sodelavca že štiri leta, zato je voditelja Jonasa Žnidaršiča zanimalo, kako hitro se na nujni vožnji pelje reševalno vozilo in ali s kolegi beležijo kakšne rekorde. "Vozimo tako, da je še varno," sta najprej povedala Blaž in Miha in poudarila, da je kljub naravi dela, kjer je pomembna vsaka sekunda, vseeno na prvem mestu varnost.

Jonasa je nato vseeno zanimalo, kako visoke hitrosti dosegajo pri svojem delu. "Kako hitro sta že peljala, če je bila omejitev 80 kilometrov na uro, recimo?" se je glasilo vprašanje. "Tudi 150 ali 160 kilometrov na uro," je odgovoril Blaž in s tem kar malce osupnil voditelja.

Miha in Blaž

V nocojšnji oddaji bosta svoje znanje in srečo preizkusili tudi prijateljici in sodelavki Vesna Perman in Ula Habjanič. Vesnina strast sta retorika in googlanje vseh mogočih podatkov, Ulina pa peka slaščic in ukvarjanje s športom. Svoj dragoceni čas najraje izkoristita za druženje s prijatelji in obiskovanje veselic v okolici Ljubljane.

Vesna in Ula

Predstavitev obeh tekmovalnih parov si lahko pogledate v zgornjem videu.

