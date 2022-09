Po prvi noči v baraki: Tu niso najboljši pogoji #video

Prva tekma v drugi sezoni Exatlona, ki jo od ponedeljka do petka ob 19.45 lahko spremljate na Planetu, je za nami. Ekipi Triglav in Jadran sta se pomerili na tekmi za vilo, ki so jo dobili rdeči. "Včeraj sem v bistvu videl, kako pomemben je ta poligon za vilo ali barako, ker tu niso ravno najboljši pogoji," so bili prvi vtisi po prespani prvi noči v baraki.

Prvi dvoboj nove sezone Exatlon se je končal s podobnim rezultatom kot prva tekma v prvi sezoni šova. Tudi tokrat je zmagala ekipa Triglav in si za vsaj teden dni priborila bivanje v vili.

Naporen prvi tekmovalni večer so tekmovalci tako preživeli v spoznavanju novih domov. Triglavani so si zadovoljno ogledovali razkošje bivanja v vili in se namakali v bazenu, medtem ko so se modri nekoliko poklapani vselili v barako, opremljeno le s tistim najnujnejšim.

Tudi zjutraj je bilo vzdušje v ekipah podobno, čeprav se v modri ekipi zavedajo, da je to bila šele prva tekma in so zato še bolj motivirani, da zmagajo na prihodnjih tekmah. "Včeraj sem v bistvu videl, kako pomemben je ta poligon za vilo ali barako, ker tu niso ravno najboljši pogoji. Saj se da na vse navaditi, ampak vseeno bi bilo veliko bolje, če bi se zbudil in bi lahko skočil malo v bazen," je po prvi noči v skromni baraki povedal Boris Vidović.

Medtem so v vili tekmovalci Triglava nadvse zadovoljni, da so noč po naporni noči lahko preživeli v udobnih posteljah. "Po mojem bi bili 'podrti'. Zdaj smo čisto v redu. Če bi tam spali, bi bilo res hudo," pa je povedala Manca Šepetavc, ki ni skrivala navdušenja nad razpletom prve tekme.

Za eno in drugo ekipo pa ne bo veliko časa za počitek, saj bodo že nocoj tekmovali na tekmi za bonus, ki zmagovalni ekipi prinaša pomembno prednost na tekmi za obstoj. Tekma bo spet potekala na poligonu, ki ga gledalci še ne poznajo – na poligonu Domino efekt. Katera ekipa bo tokrat uspešnejša, preverite v nocojšnji oddaji.

Exatlon Slovenija je na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45, v soboto pa se športnemu spektaklu pridružuje komentatorska oddaja, ki jo bo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodila jezična Jasna Kuljaj.

