Starost: 30 let

Kraj bivanja: Izola

Noemi gledalci poznajo tudi po nastopu v resničnostnem šovu Bar, zdaj pa bi rada v Exatlonu preizkusila še svojo fizično pripravljenost in psihično moč. Dela v družinskem gradbenem podjetju in kot model. V zadnjem obdobju se je začela veliko ukvarjati s seboj in se bolj posvečati športu. Šport blagodejno vpliva na njeno počutje, jo dvigne, ko se počuti na tleh, in ji daje motivacijo za naprej. Pravi, da bo Exatlon njen največji izziv do zdaj, zato upa, da ga bo premagala uspešno kot vse ovire, ki ji jih je namenilo življenje.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Exatlon lahko spremljate tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.