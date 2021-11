Mikič: Imel sem občutek, da mi nihče ne privošči zmage #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj se je v Dominikanski republiki odvila nepričakovana tekma za obstoj, po kateri so morali člani ekipe Triglav zaradi poraza v izločitveni dvoboj poslati dva svoja tekmovalca. Prvi dvobojevalec je postal statistično najslabši tekmovalec rdečih, Igor Mikič - Mišica, statistično najboljša Pina Umek pa mu je za nasprotnika dodelila edinega tekmovalca, ki je po mnenju zdravnikov sploh lahko nastopil na poligonu, Simona Blaževiča.

Dvoboj je suvereno dobil Mišica z rezultatom 4:1 in si tako zagotovil obstanek v šovu. Po prihodu v barako pa ni bil preveč dobre volje, saj je med dvobojem dobil občutek, da si večina ni želela njegovega obstanka v šovu. "Po prvi zmagi nad Simonom sem dobil občutek, da so vsi bodrili le njega in se z njim ukvarjali ter da meni niso privoščili zmage," je strnil svoje misli.

"Zmaga nikoli ni bila moj motiv v tem tekmovanju, ampak zdaj smo res blizu zaključka, in ne bom se tako zlahka predal. Vsem bom dokazal, da nisem samo lep, ampak tudi spreten," je odločno povedal Mišica. Več v zgornjem videu.

Danes tekmovalce čaka posebna tekma za medalje, ki bo že dala slutiti, kako bodo videti dvoboji v zaključku Exatlona.

