Starost: 26

Kraj bivanja: Ljubljana

Lara je študentka Fakultete za šport Univerze v Ljubljani in ritmična telovadka. Z ritmično gimnastiko se je srečala pri sedmih letih in jo je vrsto let trenirala, zdaj pa svoje bogato znanje prenaša na mlajše generacije. V Exatlonu bi rada predvsem sebi dokazala, česa je sposobna, še raje pa bi pometla s konkurenco in postala zmagovalka Exatlona. Pred vstopom v šov je odločno dejala, da brez zmage ne bo prišla iz Dominikanske republike.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45. Spremljate ga lahko tudi na omrežjih Facebook in Instagram. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.