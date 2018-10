Barovci šokirani: V šov vstopila Anja, izstopil pa Erik #foto

Foto: Ana Kovač

"Psihično sem uničen in želim si iti nazaj v realno življenje, čeprav je bila izkušnja v Baru odlična," je povedal Erik, ki je sedel na prvi vroči stol. V njegove iskrene namere o odhodu pa odkrito dvomijo sotekmovalci. Drugi vrči stol pa je pripadel Noemi, ki si je želela ravno nasprotno od Erika. "Rada bi ostal v Baru še veliko imam za pokazati in doživeti," je povedala Primorka, ki je verjela v usodo. In res so na koncu glasovi gledalcev odločili, da Bar zapušča Erik.

Foto: Ana Kovač

Voditelja oddaje Jasna Kuljaj in Domen Kumer sta razkrila tudi veliko presenečenje večera. V Bar je vstopila nova tekmovalka. "Barovci bodo z mano pridobili več novih strank, imam dobre ideje kako napolniti lokal. Sicer pa se mi zdi, da se bom dobro ujela predvsem z Marušo," je povedala Anja.

Foto: Ana Kovač

In medtem ko se 21-letnica veseli vstopa v šov, nad njo niso prav nič navdušeni tekmovalci. "Ne more soditi našega dela, saj ni od začetka tukaj," so bili ogorčeni barovci.

Foto: Ana Kovač

Je pa nad presenečenjem toliko bolj navdušen bar menedžer Emi, ki se veseli novega izziva, hkrati pa je na zelo ponosen tudi na svoje tekmovalce. "Delajo odlično in zagotovo smo na odlični poti do najboljšega bara," je napovedal. Napovedi pa je v tem tednu dajala tudi vedeževalka, ki je spodbudila števila vprašanja barovcev in jim napovedala prihodnost.

Foto: Ana Kovač

Pogovori tekmovalcev so se vrteli tudi okoli žgečkljivih tematik preteklega dogajanja.

Vse se je začelo z Marušo, ki je ta teden zasijala v vsej svoji luči. V delovnem času je stopila v čevlje vodje, v "prostem času" pa se je prepustila strastem in poljubila skrivnostnega obiskovalca Bara, za katerega se je pozneje izkazalo, da je njena boljša polovica iz zabave v maskah, kjer sta predstavljala Labodje jezero.

Vročim poljubom so sledili vroči pogovori na temo odnosov, vzdržnosti in seksa. Tea je razkrila, da se v stanovanju barovcev rojeva nova romanca, ki se bo po njenem mnenju lahko razvila v nekaj več. Kdo sta tekmovalca, ki sta si vse bolj naklonjena, pa ni razkrila.

Kristian je kot prvi od fantov v šovu priznal, da je moral sprostiti napetost v hlačah. In kot največji zapeljivec v šovu, je ga je po sotekmovalki Teji, skrivnostni in redni obiskovalki bara, Avstralki, zdaj navdušila še novopečena barovka Anja. "Priznam, lepa si, ni pa lepo da sodiš o nas," je povedal svetlolasec.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 21. uri in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu izločilna oddaja v živo.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.