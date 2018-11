Popoln preobrat in šok v Baru: Na vroči stol kar štirje, v šov pa trije novi tekmovalci! #foto

Nocoj se je odvil Bar poln preobratov, ki je spremenili celoten potek šova. Na vroči stol bodo prihodnji teden sedli kar štirje tekomovalci: Sandi, Gregor, Tea in Maruša. Vselili pa so se tudi trije novi tekmovalci, med njimi celo Katarinin brat.

Nocoj je bil za barovce večer z največ presenečenji. Najprej sta se voditelja Domen Kumer in Jasna Kuljaj dotalnila dogajanja celega tedna začenši z novima tekmovalcema Niko in Gašperjem. "Meni je super, vsi so me lepo sprejeli," je bila po prvem tednu bivanja v Baru navdušena Nika, ki jo je zmotilo le nekaj pripitljajev okoli vodenja skupine.

Foto: Ana Kovač

Vodja črne skupine Gašper, ki je vladal z bolj trdo roko in v svojo skupino vnesel tudi določena pravila, pa je dejal: "Nisem tako strog kot izgleda. A ker pripovedujem stvari z veliko vnemo in zanosom, je morda tako videti." Veliko se je ta teden vrtelo tudi okoli teme homoseksulanosti in seksa, saj je Gašper priznal da je gej. "Morda bom organiziral tudi tako imenovani roza žur," je razkril Jasni.

Foto: Ana Kovač

Za barovci pa je tudi sinočni veliki dogodek, ko so imeli licitacijo športnih rekvizitov znanih slovenskih športnikov in klubov. "Odrezali ste se več kot odlično," sta jih pohvalila Jasna in Domen. "Res je bil razplet tak, kot ga nisem pričakoval niti v sanjah,"je povedal še danes vidno ganjeni organizator dogodka Gregor. Tekmovalci so zbrali okoli 4500 evrov. "Ko smo izvedeli za dogajanje v Slovenji zadnje dni smo se odločili, da 2000 evrov zbranih sredstev namenimo družini Dolžan iz Tržiča,ki je čez noč ostala brez strehe nad glavo. Prestali znesek pa se bo razdelil med organizaciji Aniana zvezdica in Rdeči noski," je še pojasnil Gregor.

Foto: Ana Kovač

Nika in Gašper pa sta izvedela, kaj je končni rezultat njune tedenske skrivne naloge, ta je bila opazovanja preostalih tekmovalcev. Na presenečenje vseh, tudi niju,sta morala svojo napitnino nameniti vsak svojemu izbranemu barovskemu staroselcu, s tem pa sta vplivala tudi na nadaljnje dogajanje v Baru. Nika se je po sistemu izštevanke odločila, da gre njena napitnina Kristianu, Gašper pa je svoj izkupiček predal Mateju. Barovec z največ napitnine je tako postal prav Kiki, ki je v tednu dni zbral 410,50 evrov napitnine. S tem pa mu je pripadala tudi nagrada imunitete in težka naloga. Nominirati je moral tekmovalca za prihajajoča vroča stola. Na prvi vroči stol je posedel Sandija in na drugega pa Gregorja.

Foto: Ana Kovač

"Enkrat pride do tega, da moraš nekoga poslati na izločanje," je povedal Sandi, Gregor pa je dodal: "Očitni si s Sandijem ne moreva izolgniti tem vročim stolom. Torej, ponovimo vajo." Nihče od niju namreč ni pričakoval tovrstnega preobrata. A kot da to ni bilo dovolj, je sledil nov šok za tekmovalce. "Sledeči teden bosta na vroče stole sedla še dodatna dva tekmovalca," je napovedala Jasna in pozvala osuplega Kristiana, da izbere še dva kandidata. Za tretji vroči stol je izbra Teo, za četrtega pa Marušo.S tem pa se je Katarinini imuniteta podaljšala oziroma prenesla v prihodnje tedne, Matej pa je ostal edini, ki se je vročim stolom izolgnil.

Foto: Ana Kovač

Barovci pa so še tretjič ta večer ostali brez besed. V Bar so namreč vstopili trije novi tekmovalci. To je najbolj šokiralo Katarino, saj je eden od njih tudi njen brat, zato je od sreče kar zajokala. In kdo so novi tekmovalci?

Foto: Ana Kovač

Oksana je mamica samohranilka dvema otokoma, ki imata tri in petnajst let. Živi s prijateljico, enkrat na teden pa si vzame čas zase in za žur. Pravi, da ji je dolgčas, ker je samska, zato si želi popestriti in spremeniti življenje. V Slovenijo je prišla pred 13. leti in ta čas delala predvsem v strežbi. Ne mara rokovske glasbe, zabava se ob balkanskih ritmih, hitro se razjezi in prizna, da jo je včasih treba tudi ustaviti, da se ne stepe. Od šova si obeta predvsem slavo, čeprav ji starejši sin pravi, da je pri 34-letih za šov prestara.

Foto: Ana Kovač

Srečko je 33-letnik dela kot natakar in ima kar 15-letne izkušnje v strežbi. Je velik pozitiven in optimističen, ter vselej poskrbi za dobro vzdušje in smeh. Je velik deloholik, zato si niti dneva v tednu ne vzame prosto. Rad ima glasbo in petje, navdušujejo pa ga predvsem balade. Njegova največja želja je, da odpre svoj lokal, zato v Baru stavi zgolj in samo na zmago.

Foto: Ana Kovač

Vid je starejši brat barovke Katarine in precej drugačnega karakterja od svoje sestre. Ima veliko željo priti v oddajo, in obljublja, da bo poskrbel za dober šov ter pestro dogajanje. Je precej spontan in ni preračunljiv. Meni, da ne bo imel težav, pri tem, da se vklopi v novo družbo, saj je bolj popustljiv kot Katarina. Je samski, dela kot natakar, v prostem času pa se najraje posveča športu.

