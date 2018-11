Matej strgal zadrgo in slekel Teo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med Matejem in Teo že nekaj časa preskakujejo iskrice, čeprav tega ne priznata in trdita, da gre zgolj za prijateljstvo. Matej Tei rad večkrat priskoči tudi na pomoč, tokrat ji je ponudil roko pri slačenju.

Tea se je znašla v veliki zagati, saj se ji je zataknila zadrga in sama nikakor ni mogla sleči hlač. Za pomoč je prosila Mateja, ki ni okleval in je hitro preskusil spretnost svojih prstov. Na lep način mu ni uspelo in je skoraj obupal, potem pa je Teo iz hlač osvobodil kar s pomočjo surove sile.

Kako sta "golobčka" razrešila neljubi dogodek, preverite v spodnjem videu, več zanimivega dogajanja pa ne zamudite v nocojšnji oddaji Bar na Planetu.

Resničnostni šov Bar lahko spremljate od torka do petka ob 22.30 na Planetu. Vsako soboto si oddajo lahko ogledate v živo ob 20. uri pred TV-zasloni ali pa postanete del občinstva v Baru na Kongresnem trgu 3.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.