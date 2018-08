Kakšen pečat je Jasna pustila na Domnovem vratu? #foto

Še nekaj dni nas loči do začetka resničnostnega šova Bar. Predenj vanj vstopijo tekmovalci, je lokal odprl vrata za novinarje in znane medijske osebnosti.

V Baru je bilo vse pripravljeno, da se žur pred vselitvijo tekmovalcev začne. Novinarji in znani obrazi iz medijskega sveta so se zbrali v središču mesta na zabavi, kjer se je ta večer dobro jedlo, pilo, plesalo, klepetalo. Obujali so spomine na čas najbolj norih zabav.

Voditelja šova Bar Jana Kuljaj in Domen Kumer sta se razkrila, kako blizu sta si v resnici. "Glede na to, da ima Jasna doma moža in otroka, ravno dovolj," je povedal vedno zgovorni Štajerec, ki se nove voditeljske vloge zelo veseli. "Tudi glede na okoliščine in geografsko razdaljo nama je poznavanje in zbliževanje kar uspelo," pa se je strinjala Jasna in hkrati razkrila, ali se na Domnovem vratu resda skriva nekaj njenega.

Kako se časov, ko so pregloboko pogledali v kozarec, spominjata televizijec Klemen Bunderla in vremenarka Ajda Mlakar ter kako bi zmešali in poimenovali svoj koktajl drugi znani Slovenci, pa bo razkrito v današnji oddaji Poletni Dan. ob 17.25 na Planet TV.