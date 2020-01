Smučišče na samo 600 metrih: imajo skoraj vse, kar imajo veliki #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Prlekiji, na smučišču z le 600-metrsko progo se ne dajo in z obilo dobre volje in entuziazma bijejo boj z naravo, predvsem s pomočjo sistema umetnega zasneževanja. Brez pomoči domače občine sicer ne bi šlo, a župan Občine Sveti Tomaž Miro Cvetko je prepričan, da je javni denar za umetni sneg dobra naložba.

Na pomoč vlade oziroma koalicije računajo upravljavci slovenskih smučišč, ki tonejo v rdečih številkah zaradi še ene zelene zime. Ker denarja za sisteme za zasneževanje in nove žičnice ni, ne preseneča, da se je v zadnjih letih število članov Združenja žičničarjev Slovenije že skoraj prepolovilo.

Vsako leto zaradi milih zim in izgub preneha delovati več predvsem manjših smučišč. Med drugim opustili nekoč priljubljeni Sviščaki, Kalič, Ivarčko, Zelenica, Logarska dolina in Lovrenc na Pohorju.

Snežni topovi v nizkem štartu

Foto: Planet TV Pri Svetem Tomažu so v začetku januarja dobro izkoristili nizke temperature in s snežnimi topovi pobelili polovico 600-metrske smučarske proge, ki je v zgodnjem delu sicer še obarvana zeleno.

"Topovi so na svojem mestu, čakajo. Takoj, ko bo tudi zgoraj minus pet, bomo mi vžgali topove in nekje v petih dneh računamo, da bomo zasnežili celo progo," je za Planet povedal Ivan Grašič, predsednik Smučarskega kluba Sveti Tomaž.

To jim omogoča sistem za umetno zasneževanje, ki so ga postavili s pomočjo domače občine. Ta je za vso potrebno opremo prispevala skoraj 10o tisoč evrov.

"Smo nekaj posebnega, čeprav nam včasih kdo reče: Vi ste malo zmešani. Na Pohorju imajo tisoč pa več metrov nadmorske višine pa zapirajo smučišča, vi pa delate pa odpirate," razlaga župan občine Sveti Tomaž Mirko Cvetko.

Imajo skoraj vse, kar imajo veliki

Imajo skoraj vse, kar imajo veliki - ob snežnih topovih tudi vlečnico, teptalni stroj, reflektorje in od lanskega leta tudi asfaltirano cesto do smučišča.Med tednom na nočni smuki beležijo po 100 smučarjev, ob koncih tedna pa tudi več kot 200. Zasneževali so tudi lansko zimo, a zaradi visokih temperatur niso obratovali niti en dan, zato je morala stroške elektrike pokriti občina.

Cene so zelo nizke, predvsem zato, da bi čimveč domačinom omogočili zimske radosti. Smučarska karta za odrasle stane osem, za otroke pa le pet evrov.

"Stroški tega se ne pokrijejo. Mi delamo zastonj, pri nas v tem klubu, še niti eden ni zaslužil niti enega centa," opozarja Grašič.

Upajo, da bodo lahko kmalu zasnežili celotno progo in obratovali vsaj do konca januarja. Tako bi zaslužili dovolj, da ne bi bila potrebna finančna pomoč občine, ki smučarskemu klubu letno nameni štiri tisoč evrov.