STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC)

Predstavitev strank, ki kandidirajo na volitvah

Ustanovljena: 2014 kot Stranka Mira Cerarja

Predsednik: Miro Cerar (od 2014; drugi mandat)

Ključni ljudje: Milan Brglez (podpredsednik), Dragan Matić (predsednik sveta), Aleksandar Kešeljević (predsednik programske konference), Erik Kopač, Violeta Bulc (evropska komisarka), Jože Artnak (generalni sekretar), Mitja Sojer (član izvršnega odbora), Boris Koprivnikar (član izvršilnega odbora), Lilijana Kozlovič (članica izvršnega odbora), Mitja Bervar (predsednik lokalnega odbora SMC Ljubljana).

Kratek opis: gre za stranko, ki je v nekaj mesecih prehodila pot od ustanovitve do vodenja vlade. V štirih letih ji ni uspelo oblikovati trdne notranje strukture, še manj pa močne volilne baze (ima manj kot tisoč članov). Umešča se v politično sredino. Zagovarja pretežno liberalne vrednote z odmiki na posameznih področjih. Pri zdravstvu je njen program bližje levici, na področju azilne politike pa se je ves čas zavzemala za stroge pogoje za prosilce in postavitev žice na mejo. V prvem delu mandata je strogo sledila načelu uravnoteženih javnih financ, a to doktrino po odhodu Dušana Mramorja iz vlade in zahtevah javnega sektorja začela opuščati. Po marčevskem odstopu Mira Cerarja s položaja predsednika vlade se skuša kljub štiriletnemu vodenju vlade pozicionirati kot novinec na politični sceni, ki se bori proti "etabliranim strankam".

Mednarodne povezave: Evropski liberalci (ALDE)

Obdobje v vladi: 2014 – danes (marca je Cerar odstopil kot premier, vlada pa opravlja le še tekoče posle)

Afere:

Stranko so v času zadnje vlade v pomembni meri zaznamovali notranji spori in odhodi. Že takoj po volilni zmagi je v stranki prišlo do razkola, po katerem sta jo zapustila poslanec Bojan Dobovšek in Peter Jamnikar, zdaj ključna moža novoustanovljene stranka Dobra država. Ko je Milan Brglez nasprotoval zakonu o tujcih, ga je Cerar pozval k odstopu, a sta spor pozneje zgladila.

Srečne roke ni imela stranka tudi pri izbiri nekaterih ministrov. Zaradi plagiatorstva je položaj ministrice za izobraževanje morala zapustiti Klavdija Markež. Dolgo časa pa se je vleklo tudi iskanje ministra za gospodarstvo, saj so zaradi različnih razlogov iz igre za ta položaj izpadli že predlagani Ervin Pfeifer, Jože Petrovič in Gojko Koprivec.

Državni sekretar Jure Leben je moral leta 2014 ministrstvo za okolje zapustiti zaradi lažnega magistrskega naziva, a je dve leti pozneje isti položaj zasedel na ministrstvu za infrastrukturo.

Še dva člana vlade iz kvote SMC, Majo Makovec Brenčič in Dušana Mramorja, je obremenjevala afera z dodatki za stalno pripravljenost, zaradi katere je pred tem odstopila tudi Stanka Setnikar Cankar, ministrica za šolstvo iz kvote SMC.

Vse odmevnejše afere so bile povezane z delovanjem SMC znotraj vlade: