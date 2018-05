Šarec s preiskovalno komisijo nad SDS: Financiranje iz tujine je slabo znamenje

"Stranka, ki se sporno financira iz tujine, bo sporno delovala tudi pri vodenju države. Zakon je jasen. Ustanovili bomo parlamentarno preiskovalno komisijo, ki bo raziskala financiranje strank iz tujine," je na družbenem omrežju Twitter zapisal predsednik LMŠ Marjan Šarec. Dodal je, da se v stranki zavzemajo za suverenost strank in države brez tujih vplivov.

Kot nam je povedal Šarec, namerava komisijo ustanoviti, ker je bila Slovenija priča spornemu posojilu iz tujine, v zadnjem obdobju pa še financiranju stranke iz Madžarske. "Ne glede na to, da gre za financiranje medijev, to ni primerljivo s financiranjem drugih medijev, saj gre tu za strankarske medije," pravi Šarec in dodaja, da je zakon pri tem jasen, saj eksplicitno prepoveduje financiranje strank iz tujine.

Kot pravi Šarec, se mu zdi prav, da se ustanovi parlamentarna komisija, ki bo te zadeve razjasnila. "Menim, da si stranka, ki spoštuje svojo državo, ki želi biti suverena in ki želi, da je tudi država suverena, česa takega ne bi smela privoščiti."

Financiranje iz tujine je slabo znamenje za državljane, saj vzbuja dvome o preveliki navezanosti na tujo državo in poraja dvom o neodvisnosti, še pravi prvak LMŠ. Hkrati je to varnostna težava, meni. "Kdor je financiral kampanjo, verjetno od tega tudi nekaj pričakuje," pravi Šarec, ki dodaja, da tak način financiranja prinaša stranki SDS tudi neupravičeno prednost v kampanji.

Foto: STA

Na Šarčev zapis na Twitterju se je odzval predsednik SDS Janez Janša. Zapisal je, da Šarec sporoča, da v LMŠ prihaja politični nomad Möderndorfer (Jani Möderndorfer, poslanec SMC, op. a.) in da je LMŠ nadomestek za SMC.

"Šarec, če bo del vladajočih, se namerava v naslednjem mandatu ukvarjati z opozicijo, ne z realnimi težavami ljudi. Sicer pa je Marjan suveren toliko, kot je Milan (Milan Kučan, nekdanji predsednik republike, op. a.) upokojen," je zapisal Janša.

Za komentar smo se obrnili tudi na stranko SDS. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Kritike Marjana Šarca in odziv SDS se navezujejo na nedavno poročanje časnika Večer. Časnik Večer je v torek poročal, da so se podjetja, povezana s stranko SDS, pred uradnim začetkom volilne kampanje okrepila s 800 tisoč evri finančnega kapitala, ki izvira iz sosednje Madžarske, in sicer od podjetij blizu madžarskemu premierju Viktorju Orbanu.

"Stranka Marjana Šarca ni prejela donacije podjetja ELES"

Državno podjetje Eles je kupilo stran na Facebooku z več kot 70 tisoč všečki, poroča blog Portal Plus. Za profil naj bi odšteli 8.540 evrov. Pred tem je bil lastnik profila Matej Špehar, ki je od lanskih predsedniških volitev zadolžen za medijsko komunikacijo pri Marjanu Šarcu. Eles po razkritju, kdo stoji za Facebookovim profilom, zdaj želi odstopiti od nakupa in si želi vse vračilo vse kupnine. Na Portalu Plus še poročajo, da posel smrdi po prikriti donaciji za predvolilno kampanjo Šarca.

Špehar je po informacijah LMŠ, na podlagi povpraševanja Elesa, izdal račun za prenos spletnega profila na Facebooku ter konec februarja prejel plačilo 8.540 evrov, od katerih je odvedel tudi DDV. "Gre za poslovni odnos med gospodom Špeharjem in podjetjem Eles, za katerega v stranki nismo vedeli. Je pa zanimivo, da je ta poslovni dogovor iz začetka leta, ki je sicer povsem korekten poslovni dogovor med Matejem Špeharjem in podjetjem ELES, prišel v javnost tik pred volitvami," so v odgovoru na naše vprašanje zapisali v LMŠ.

Kot so dodali, stranka LMŠ ni prejela nobene neposredne ali posredne donacije družbe ELES, niti od katerega koli domačega ali tujega podjetja. Kandidatke in kandidati stranke so sami donirali sredstva za kampanjo kot fizične osebe v višini ene povprečne neto plače oziroma 1.062 evrov. "S tem smo dosegli neodvisnosti stranke od različnih interesnih skupin, kar se kaže tudi v različnih napadih na stranko, ki se vseskozi stopnjujejo. Naše poslovanje je in bo razvidno tudi iz prilivov in odlivov na volilnem računu. Način financiranje skromne volilne kampanje LMŠ je bila v medijih večkrat predstavljen in bo razviden tudi iz končnega finančnega poročila stranke. Delamo pregledno in tako bo tudi ostalo."

"Se pa zavedamo, da nastop LMŠ na letošnjih volitvah ne ustreza aktualni politični eliti, ki si je razdelila Slovenijo, kar se kaže v nenehnih napadih na LMŠ in na njene kandidatke in kandidate ter iskanjem afer, ki to niso. LMŠ je v volitve vstopila neobremenjeno, s pogledom naprej in z jasnim ciljem, da zagotovimo spodbudno družbeno okolje za razvoj na vseh področjih ter počistimo z vsemi aferami, ki hromijo to državo. Če nam bodo ljudje namenili dovolj glasov, da bomo lahko sestavljali vlado, jo bomo, v nasprotnem bomo konstruktivna opozicija," so še zapisali.

