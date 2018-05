Pahor bo mandat za sestavo vlade ponudil relativnemu zmagovalcu

Pahor je v izjavi medijem ob robu konference slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije pojasnil, da se predsednik republike glede podelitve mandatarstva odloča po lastni presoji in po posvetovanjih z voditelji poslanskih skupin. A je že ob razpisu parlamentarnih volitev, ki bodo potekale 3. junija, povedal, da bo k mandatarstvu za sestavo nove vlade povabil relativnega zmagovalca volitev.

"Ko bo Državna volilna komisija ugotovila, kdo je zmagovalec volitev, ga bom povabil, da mu ponudim mandat. Če bo mandat sprejel, potem mislim, da ima zmagovalec pravico, da v pogovorih s poslanci ugotovi, ali ima potrebno večino, in potem bo tudi uradno mandatar za sestavo vlade," je dejal.

Če je dobil največ glasov, mora dobiti priložnost

Kot je dodal, ga izkušnje in vse druge okoliščine učijo, da je to dobro ne glede na to, ali potem relativni zmagovalec lahko ali pa ne more oblikovati politične večine.

Relativni zmagovalec volitev mora to zmago konzumirati, je prepričan predsednik republike. "Njegovi volivci, javnost, ki ga podpira, mora vedeti, da glas, ki je šel zanj, ni šel zaman, ampak je bil konzumiran v njegovi pravici, da je imel možnost sestaviti vlado," je pojasnil.

Relativni zmagovalec parlamentarnih volitev leta 2011 je bila Pozitivna Slovenija, ki jo je vodil Zoran Janković, vendar mu ni uspelo sestaviti koalicije. Foto: STA

Leta 2011 se je relativnemu zmagovalcu zataknilo

Nato pa je stvar mandatarja oz. zmagovalca volitev, ali mu bo uspelo sestaviti večino ali ne. "Če bi tukaj nastale težave, ni razlogov, da bi jih vnaprej videli, imamo pa neke izkušnje, na primer 2011, potem bom imel kot predsednik skupaj z DZ nekoliko težje, zahtevnejše delo," je povedal.

Kot pravi, se je zato tudi popolnoma umaknil iz polemik v času volilne kampanje. "Moja dolžnost je, da se kot predsednik republike vzdržim komentarjev, da ohranim avtoriteto nepristranskosti, ki bo potrebna v času po volitvah," je dejal.