LISTA MARJANA ŠARCA (LMŠ)

Predstavitev strank, ki kandidirajo na volitvah

Ustanovljena: 2014

Predsednik: Marjan Šarec (od leta 2014)

Ključni ljudje: Branko Kralj (član izvršnega odbora in vodja volilnega štaba), Jerca Korče (podpredsednica), Igor Žavbi (podpredsednik), Jože Arko, Lara Jemc, Mateja Kirm (člani izvršnega odbora), Urban Bergant (član nadzornega odbora),Vojmir Urlep (kandidat za poslanca).

Kratek opis: Stranka je bila ustanovljena pred lokalnimi volitvami v Kamniku, do lanskih predsedniških volitev pa je delovala izključno na lokalni ravni. Sama se uvršča na sredino. Med njenimi glavnimi programskimi poudarki so sprememba volilnega sistema, odprava birokratskih ovir in učinkovitejše delovanje javnega sektorja. Podpira prodajo NLB in uvedbo poskusnega mandata za sodnike, jasnejšo programsko identiteto pa bo verjetno oblikovala v vladi, če bo del nove koalicije. Njen glavni adut in nesporni vodja je Šarec, ki kampanjo gradi na poudarjanju pomena uvedbe reda v vlado in posamezne podsisteme v družbi.

Mednarodne povezave: Stranka ni članica nobene od evropskih političnih skupin, najbližje pa je Evropskim liberalcem (ALDE). Na zadnjem kongresu LMŠ je bila med gosti tudi podpredsednica ALDE Lousewies van der Laan.

Obdobje v vladi: /

Afere:

LMŠ in Šarec v nacionalno politiko prihajata kot nepopisana lista papirja. V času predsedniške kampanje so ga skušali nasprotniki vključiti v več afer, celo zaradi njegovega porekla. Ves čas mu očitajo tudi "strice iz ozadja".

Najpomembnejšemu "stricu" v dozdajšnji politični karieri, nekdanjemu dolgoletnemu kamniškemu županu Tonetu Smolnikarju, se je Šarec odrekel že kmalu po prvi volilni zmagi leta 2010. V osmih letih vodenja kamniške občine so mu kritiki največkrat očitali rast zadolženosti, avtoritaren način vodenja, omahovanje v razpravi o poimenovanju kamniške knjižice po pesniku Francetu Balantiču in pomoč vplivni kamniški družini Cvirn pri prevzemanju oblasti v lokalnem komunalnem podjetju. Te očitke je Šarec zanikal.