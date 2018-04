Kdo je prisluškoval Erjavcu, ko je opravljal Cerarja? #video

Se spomnite stavka "Miro Cerar je zgodba za eno leto"? Posnet je bil na skrivaj, v pogovoru daleč od kamer ga je po volitvah 2014 izrekel Karl Erjavec. Enako se se nedavno v javnosti znašli grožnje in zmerjanje sindikalnega šefa na Slovenskih železnicah. Sredi mandata, ki se izteka, pa še nespodobni arbitražni pogovori, zaradi katerih Hrvaška ne priznava nove meje na kopnem in morju. To, kar so nekoč ujele samo vohunske mreže, zdaj z nekaj spretnosti in drobiža lahko počne skoraj vsakdo.

Novinarka: Sanja Hrgota / Video: Planet TV

Odmevnih primerov prikritega snemanja telefonskih pogovorov pri nas ne manjka. Nedavno je izbruhnila afera na Slovenskih železnicah. Na Siol.net smo ekskluzivno objavili posnetek telefonskega pogovora, v katerem je sindikalist Silvo Berdajs grozil enemu od zaposlenih, ker ta v sindikalni vojni z drugim sindikalistom Albertom Pavličem ni želel prestopiti v njegov tabor.

Zlorabo zasebnosti je na lastni koži občutil tudi prvak DeSUS Karl Erjavec, ko je po predčasnih volitvah govoril o predsedniku SMC in predsedniku vlade Miru Cerarju. Erjavec je takrat rekel, da je Cerar "zgodba za eno leto", govoril pa je tudi o sestavljanju koalicije. Erjavec je takrat vložil tudi tožbo, a na sodni epilog še čaka.

So pa precej bolj znane posledice mednarodne prisluškovalne afere v arbitražnem postopku. Hvaški mediji so poleti objavili prisluhe telefonskim pogovorom nekdanje agentke Slovenije v arbitražnem postopku Dimone Drenik in slovenskega arbitra Jerneja Sokolca, zaradi česar je Hrvaška odstopila od arbitraže o meji.

Epilog dobi le malo zgodb

Tovrstne afere dvignejo veliko prahu, a velikokrat ostanemo brez imen in priimkov odgovornih. Odvetnica Rosana Lemut Strle pojasnjuje, da "če se zna nekdo skriti, bo posnetek anonimno poslal. Težko bo ugotoviti, kdo ga je napravil".

Posledično je otežen tudi proces dokazovanja, kljub dobri zakonodaji. "Najprej sum pade na tiste, ki so bili deležni te komunikacije, tiste, ki so sodelovali ali pa so bili v istem prostoru ali pa kaj podobnega. Ta sum se lahko potrdi ali pa tudi ne," je pojasnila sogovornica. V primeru dokazane odgovornosti je zagrožena tudi zaporna kazen do enega leta, do pet let za uradne osebe. A postopka brez prijave ni in teh je malo.

Napredna tehnologija je povsod okoli nas, in kot kaže, nas bolj ogroža kot pa ščiti. Enako je tudi pri človeškem dejavniku, zato previdnost ni nikoli odveč.