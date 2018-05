Kam je izginila dvojna kandidatka SD? #video

Video: Planet TV

Na stalnem naslovu kandidatke Socialnih demokratov na prihajajočih državnozborskih volitvah Milene Babič že nekaj časa ni nikogar. Poleg tega domačini iz volilnega okraja, v katerem kandidira, Babičeve že nekaj časa niso videli.

Babičeva je bila v ponedeljek nedosegljiva na telefon. Danes je obljubila povratni klic, vendar ga ni bilo. Ekipa Planet TV se je odpravila v Pesnico, majhno naselje pri Mariboru s približno 800 prebivalci.

Ne le, da dopoldne v hiši nismo našli nikogar. Hiša, ki jo je kandidatka navedla kot stalni naslov, je povsem izpraznjena.

Preselila naj bi se v Maribor

Sosedi so pojasnili, da se je Babičeva odselila že pred dobrim mesecem. Hiša naj bi šla na dražbo, kjer jo je kupil nepremičninski agent, v zadnjih dneh naj bi okrog nje že hodili morebitni kupci. Informacije smo seveda želeli preveriti še pri Babičevi.

Drugi je povedal, da se je preselila v Maribor. Na Tezno. Razlog za selitev ni znan. Špekulacije o finančnih težavah kandidatke so v stranki prejšnji teden ostro zavrnili.

"Za to prvič slišim, to so špekulacije. Če imate kakšne dokaze, je to treba najprej predložiti," je prejšnji teden dejal Dejan Levanič, glavni tajnik SD.

Izpraznjena hiša, kjer naj bi imela stalni naslov, insolventnosti kandidatke res ne potrjuje. Dejstvo, da v Pesnici plakata Babičeve ne boste videli, pa namiguje na to, da so se v stranki kandidatki že odpovedali.