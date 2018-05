Janković na volitve v koaliciji z Erjavcem?

Kako natančno naj bi Janković in DeSUS sodelovala, ni jasno, saj so roki za vložitve kandidatur potekli. Pop TV poroča, da naj bi Janković sestavil nekakšno koalicijo, Levi blok, s Karlom Erjavcem. Kot še poročajo, naj bi bili dogovori v sklepni fazi.

Erjavca nam ni uspelo priklicati za več pojasnil.

Zoran Janković je pred časom dejal, da bo naredil vse, da na letošnjih parlamentarnih volitvah ne bo zmagal Janez Janša. Pet let, ko je bil Janša predsednik vlade, je označil za čas trpljenja in slabih rezultatov. Dejal je, da ga ob pogledu na soočenja in javnomnenjske ankete skrbi, saj vse kaže na zmago Janše, zato bo naredil vse, kar je mogoče, da zmaga ostane na levi opciji, kateri pripada tudi sam. "Ne sme se dovoliti, da bi bil on zmagovalec," je dejal in dodal, da "levice ne bo razbijal".

Janković je takrat dejal, da se je sestal tako s prvakom SMC Mirom Cerarjem kot prvakom SD Dejanom Židanom.