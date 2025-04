Potrebujete e-polnilnico?

MOON ponuja prilagodljive polnilnice, ki uporabniku zagotavljajo nadzor, varnost in brezskrbno podporo. Električna mobilnost ni več izbira prihodnosti, temveč realnost sedanjosti. Z vedno večjim številom električnih vozil na cestah postaja potreba po zanesljivih, hitrih in pametnih polnilnicah vse bolj očitna. MOON s svojo ponudbo naprednih polnilnih postaj in celostnih energetskih rešitev ne sledi zgolj trendom, temveč jih postavlja. Njihove rešitve temeljijo na dolgoletnem znanju in izkušnjah, kar se odraža v dovršenem pristopu, ki uporabniku omogoča brezhibno, varno in dolgoročno vzdržno uporabo.

Zakaj izbrati MOON?

Pri MOON verjamejo, da mora biti tehnologija v službi uporabnika. Njihove polnilnice se brez težav vključijo v različna okolja – od stanovanjskih hiš in večstanovanjskih objektov do poslovnih prostorov in javnih površin. V središču vsega pa je uporabniška izkušnja: intuitivna, pregledna in nadzorovana.

V svetu, kjer se tehnologija hitro razvija, je izjemno pomembno, da rešitve omogočajo rast – tako z vidika zmogljivosti kot tudi integracije z drugimi energetskimi sistemi. MOON omogoča prav to – tehnologijo, ki se razvija z vami.

Foto: Porsche Slovenija

Pametno polnjenje za pametne uporabnike

Polnilnice MOON omogočajo hitro in varno polnjenje, ob tem pa tudi spremljanje vseh ključnih parametrov prek digitalnih orodij. Uporabnik lahko s pomočjo aplikacij spremlja porabo električne energije, nadzoruje stroške in optimizira čas polnjenja.

S funkcijami, kot so načrtovanje urnikov, daljinsko upravljanje in opozorila v realnem času, postane proces polnjenja popolnoma predvidljiv in prilagojen vašemu življenjskemu ritmu.

Poleg tega številni modeli izpolnjujejo pogoje za pridobitev subvencije, kar pomeni, da lahko uporabniki ob nakupu prihranijo, obenem pa dolgoročno zmanjšajo stroške uporabe vozila in energije.

Več kot le polnilnica

Ponudba MOON vključuje tudi celovite energetske rešitve: sončne elektrarne, hranilnike električne energije in sistem za pametno upravljanje optiMOON. Gre za modularno zasnovane sisteme, ki se lahko prilagodijo potrebam gospodinjstev ali podjetij, obenem pa omogočajo večjo energetsko neodvisnost.

S kombinacijo teh rešitev si lahko vsak uporabnik ustvari lastni energetski ekosistem, ki mu omogoča zmanjšanje odvisnosti od javnega omrežja in dolgoročne prihranke, pri podjetjih pa pomeni optimizacijo porabe, zmanjšanje ogljičnega odtisa ter pozitiven vpliv na okolje in poslovno strategijo.

V ponudbi znamke MOON so različne polnilnice, seveda tudi takšne, ki izpolnjujejo vse kriterije za pridobitev subvencije. Za več informacij o ponudbi in svetovanje pokličite 080 88 46 ali obiščite moon-energija.si.

Strokovna podpora, ko jo potrebujete

MOON se zaveda, da tehnologija zahteva podporo, zato je tehnična pomoč na voljo 24 ur na dan, in sicer sedem dni v tednu vse leto. Uporabniki se lahko zanesejo na to, da bodo v primeru vprašanj, tehničnih težav ali želje po nadgradnji prejeli hitro in strokovno pomoč. S tem MOON ne prodaja zgolj izdelka, temveč gradi dolgoročen odnos z uporabnikom, ki temelji na zaupanju, strokovnosti in prilagodljivosti.

Znamko MOON podpira podjetje Porsche Slovenija, ki je na trgu prisotno že več kot 30 let, kar dodatno potrjuje zanesljivost in stabilnost, na katero se lahko zanesete.

Trajnost, ki se pozna

V času, ko je trajnostni razvoj eden ključnih ciljev sodobne družbe, MOON ponuja rešitve, ki neposredno prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa. Z lastno proizvodnjo električne energije in pametnim upravljanjem porabe uporabniki ne le prihranijo, temveč tudi aktivno soustvarjajo zeleno prihodnost.

MOON spodbuja odgovorno ravnanje z energijo ter s tem omogoča, da vsak posameznik ali podjetje postane del večje zgodbe o energetski samozadostnosti in zmanjševanju vplivov na okolje.

Izbira polnilnic MOON ni le odločitev za kakovosten izdelek, temveč za partnerja, ki je ob vas, ko se tehnologija spreminja, zahteve rastejo, vi pa potrebujete zanesljivo podporo in strokovni nasvet.

Foto: Porsche Slovenija

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE SLOVENIJA, D.O.O.