Zaradi premalo moških padla lista Vebra in Žnidaršiča

Volilne komisije so ob pregledu kandidatnih list za volitve v DZ ugotovile, da nekatere ne upoštevajo spolne kvote. Po dozdajšnjih podatkih so v Celju zaradi premalo moških zavrnili listo Združene levice in Sloge, čemur je že pritrdilo vrhovno sodišče, v Novem mestu in Kranju pa zaradi premalo žensk Združeno desnico, a odločitev še ni pravnomočna.

Kot so pojasnili v volilni komisiji celjske volilne enote, so listo Združene levice (predsednik Franc Žnidaršič) in Sloge (predsednik Janko Veber) zavrnili, ker so bili na njej poleg sedmih kandidatk le trije kandidati, kar ne zadosti 35-odstotni spolni kvoti. Pritožbo predstavnikov koalicije je po njihovih navedbah vrhovno sodišče že zavrnilo.

Kangler in Princ še čakata odločitev sodišča

Foto: Združena desnica Odločitvi novomeške in kranjske volilne komisije glede kandidatnih list Kangler & Primc - Združena desnica pa še nista pravnomočni. Kot so pojasnili v Novem mestu, so omenjeno listo zavrnili, ker sta bili na njej ob šestih kandidatih dve ženski. Prav tako sta bili zgolj dve kandidatki tudi na njihovi listi v Kranju. V koaliciji Kangler & Primc - Združena desnica so sicer prepričani, da so spolnim kvotam zadostili, saj so njihove kandidatke v teh enotah kandidirale v po dveh volilnih okrajih.

Spolna kvota je določena v zakonu o volitvah v DZ, kjer je zapisano, da na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kakor 35 odstotki od skupnega dejanskega števila kandidatk in kandidatov na listi.

V volilni komisiji kranjske volilne enote so pojasnili, da kandidature še pregledujejo in da bodo druge informacije lahko podali, ko bodo pregled končali.

V postojnski volilni komisiji niso želeli razkriti, ali so katero od list morda zavrnili, saj tega javnosti ne želijo sporočiti, dokler odločb ne bodo vročili vsem predstavnikom list. V enoti Ljubljana Bežigrad pa so pojasnili, da bodo kandidature potrjevali danes popoldne.

Medtem so vložene kandidatne liste v mariborski volilni enoti že potrdili in bodo imeli danes ob 18. uri žrebanje vrstnega reda na glasovnicah. Prav tako nobene liste niso zavrnili v volilni komisiji ptujske volilne enote in komisiji enote Ljubljana Center, kjer bodo žrebanje pripravili v prihodnjih dneh.

Predsednik stranke Sloga Janko Veber Foto: Nebojša Tejič/STA

V preteklosti padle tudi liste TRS, Piratske stranke, Zelenih Slovenije

Kandidatne liste so bile zavrnjene tudi v preteklih letih. Pred štirimi leti so tako v volilnih enotah Postojna, Ljubljana Center, Celje in Novo mesto zaradi pomanjkljivosti pri vlaganju zavrnili liste Liberalno-gospodarske stranke (LGS), v kranjski enoti pa poleg liste LGS tudi listo Piratske stranke Slovenije.

Pred volitvami leta 2011 pa je volilna komisija volilne enote Ljubljana Center zavrnila kandidatno listo Stranke za trajnostni razvoj Slovenije (TRS), ker je bilo na njej premalo žensk. Ena od njihovih kandidatk za poslanko je namreč izpadla s kandidatne liste, ker so v stranki priložili napačno soglasje.

V isti volilni enoti so takrat zavrnili tudi listo stranke Zeleni Slovenije, ker je imela na listi premajhno zastopanost moških.

V vseh volilnih enotah so bile pred štirimi leti zavrnjene kandidatne liste stranke Stara pravda - Stranka prava, in sicer zaradi postopka, s katerim je stranka določila kandidate. Lista stranke Humana Slovenija je bila zavrnjena v dveh volilnih enotah, ker podpisi podpore niso bili veljavni.

Stranki slovenskega naroda je kandidatno listo zavrnila celjska volilna komisija, v eni od volilnih enot pa so zavrnili tudi listo Stranke enakih možnosti - SEM.si.