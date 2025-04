Kdo je dobil mandat za sestavo vlade? V igri tudi Janković.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da je mandatar za sestavo nove srbske vlade zdravnik in profesor interne medicine in endokrinologije na Medicinski fakulteti Univerze v Beogradu Đuro Macut. Mediji so sicer poročali, da naj bi bil med kandidati tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Vučić je potrdil, da se je pogovarjal tudi z Jankovićem, ki pa da je dejal, da bo zaključil mandat župana. Janković sicer ima srbsko državljanstvo.

"Narodni skupščini Republike Srbije predlagam profesorja dr. Đuro Macuta za kandidata za predsednika vlade Republike Srbije. Verjamem, da ima Đuro Macut strokovne in osebne kvalitete, predanost in strokovno znanje za opravljanje funkcije predsednika vlade, in zagotovil mi je, da lahko zagotovi izvolitev vlade," je dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Po njegovih besedah so se dolgo pogovarjali o tem, kakšne osebe bi potrebovali za novo vlado. Kot ključne lastnosti je navedel potrpežljivost, pogum in odgovornost. Vučić je še izpostavil, da mora nova vlada poskrbeti za mir in stabilnost.

Do kdaj mora biti vlada potrjena?

Vlada mora biti potrjena do 18. aprila, sicer bo parlament razpuščen, razpisane bodo predčasne parlamentarne volitve. Mandatar mora predlagati ministre, o vladi nato glasujejo poslanci narodne skupščine. Za potrditev vlade je potrebna večina od 250 poslancev.

Novega mandatarja je Vučić imenoval, potem ko je dosedanji premier Miloš Vučević konec januarja odstopil. Odstop se je zgodil ob množičnih protestih študentov in drugih skupin, ki zahtevajo razjasnitev okoliščin novembrskega zrušenja nadstreška v Novem Sadu, ko je umrlo 16 ljudi. Vučić je njegov odstop sprejel takoj, srbska skupščina pa 19. marca. Vučić je imel 30 dni časa, da ali imenuje novega mandatarja ali pa razpiše predčasne volitve.

Vučič je potrdil informacije, da se je med iskanjem novega srbskega premierja pogovarjal tudi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Foto: STA

"Pogovarjal sem se tudi s svojim prijateljem Zoranom Jankovićem, vprašal se ga, na kakšen način bi se želel angažirati. Odgovoril mi je, da njegov županski mandat traja do 3. oktobra. Verjamem pa, da lahko na nekih naslednjih volitvah pričakujemo ne le njegovo svetovalno pomoč, ampak več od tega. Želel bi si, da bi bil enkrat v prihodnosti Janković glavni, jaz pa bi mu pomagal. Bomo videli," je povedal Vučić.

Bo pa Janković zagotovo pomagal svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. "Bo eden ključnih ljudi iz tujine, ki nam bo nudil dodatno pomoč z znanjem in drugim glede Expa," je še pojasnil Vučić.