Dobovškovi Dobri državi s podpisom pomagala poslanka DeSUS

Kandidatno listo stranke Dobra država so s podpisi podprli poslanci Bojan Dobovšek in Franc Laj, ki sta v poslanski skupini nepovezanih poslancev, ter poslanka DeSUS Marija Antonija Kovačič, so danes sporočili iz Dobre države. Kot so poudarili, imena tretjega podpisnika oziroma podpisnice doslej niso javno objavili, ker niso imeli soglasja.

Stranki Dobra država, ki jo vodi Bojan Dobovšek, je s podpisom pomagala poslanka DeSUS Marija Antonija Kovačič. Foto: Bor Slana

"Sedaj soglasje imamo in lahko sporočimo, da je podpis poleg Bojana Dobovška in Franca Laja prispevala poslanka Marija Antonija Kovačič, kar je bila njena osebna odločitev na podlagi predstavitve programa stranka Dobra država in vrednot, ki jih ta zastopa," so zapisali v Dobri državi, ki jo vodi Dobovšek.

Stranke pozivajo, da objavijo imena poslancev, ki so prispevali podpise podpore

Ker bi želeli, da so vse stranke glede kandidatur obravnavane enako, vse stranke pozivajo, da objavijo imena poslancev, ki so prispevali podpise h kandidaturi.

Od strank, ki so zbirale podpise državljanov, pa pričakujejo, da objavijo imena državljanov, ki so jih podprli, da bodo vsi lahko preverili, ali je njihov podpis dejansko končal pri stranki, za katero so ga prispevali.

Stranke so morale kandidature podkrepiti s podpisi treh poslancev ali podpisi volivcev. Za vložitev kandidature so morale v vsaki volilni enoti priložiti sto oziroma 50 podpisov volivcev, odvisno od načina določanja kandidatnih list, ki ga imajo stranke zapisane v statutu.