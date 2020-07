Zvijača, s katero se izogibajo ukrepom. Žal samo za bogate.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Želite po svetu potovati brez omejitev kljub temu, da prihajate iz ene od držav, kjer še vedno divja epidemija covid-19? Nič lažjega, zgolj pokličite na Barbados in kupite njihovo državljanstvo. Če ste štiričlanska družina, vas bo to stalo okrog 300 tisoč evrov.

Želite po svetu potovati brez omejitev kljub temu, da prihajate iz ene od držav, kjer še vedno divja epidemija covid-19? Nič lažjega, zgolj pokličite na Barbados in kupite njihovo državljanstvo. Če ste štiričlanska družina, vas bo to stalo okrog 300 tisoč evrov. Foto: Pixabay

Premožnejši Američani, ki si želijo poletnih počitnic v Evropi ali pa bi radi epidemijo novega koronavirusa v domovini zgolj prevetrili nekje v tujini, a tja ne morejo potovati zaradi težjega vstopa v določene države, pospešeno kupujejo tuja državljanstva, ki jim omogočajo prečkanje za Američane sicer manj prehodnih mej. To ni poceni, države, ki prodajajo potne liste, pa so iz tega naredile pravo tržno nišo.

Združene države Amerike trenutno niso na seznamu varnih držav za vstop v EU, saj je epidemija covid-19 tam daleč najhujša na svetu.

To sicer ne pomeni, da je državljanom ZDA samodejno prepovedan vstop v EU, saj je končna odločitev o nadzoru prehoda meje prepuščena vsaki državi posebej, je pa priporočilo, ki ima tudi funkcijo odvračanja potnikov v države EU iz žarišč novega koronavirusa.

Pred nekaj dnevi je odjeknila novica, da na Jadranu trenutno dopustuje razvpiti ameriški milijonar in kralj Instagrama Dan Bilzerian. Čeprav zanj najverjetneje veljajo druga pravila kot za navadne smrtnike, ima Bilzerian v žepu tudi zvijačo, kakršno opisujemo v tem članku. Bilzerian namreč ni le državljan ZDA, temveč tudi Armenije. Foto: Getty Images

Američani, ki vseeno želijo v eno od držav članic EU, to prepreko rešujejo tako, da kupijo ugodno drugo državljanstvo. Večina se jih v zadnjem obdobju odloči za potni list karibske otoške države Barbados.

Zakaj? Državljani Barbadosa lahko v Evropsko unijo in Veliko Britanijo potujejo brez vize. Še pomembneje je, da Barbados velja za varno državo, saj jo je pandemija novega koronavirusa tako rekoč zgolj obšla. Odkrili so 98 primerov okužb in zabeležili sedem smrti.

Strankam oziroma zainteresiranim "državljanom" prodajajo družinske pakete potnih listov

Barbados je, kot poroča ameriški poslovni medij Bloomberg, prodajo novih državljanstev v času pandemije bolezni covid-19 spremenil v gospodarsko panogo.

Od 26. maja so na Barbadosu potrdili le šest novih okužb. Tam je z novim koronavirusom trenutno aktivno okužen le en človek. Foto: Pixabay

Strankam, torej potencialnim novim državljanom, do 1. decembra ponujajo tako imenovane "družinske pakete". Štirje potni listi stanejo 132 tisoč evrov, kupec oziroma novopečeni državljan pa se mora tudi zavezati, da bo v državi kupil nepremičnino oziroma posest v minimalni vrednosti 177 tisoč evrov in njen lastnik ostal vsaj sedem let.

Pod podobnimi pogoji državljanstva ponujajo tudi druge karibske otoške države, kot so Antigva in Barbuda, Grenada, Sveta Lucija, Sveti Krištof in Nevis.

Preberite tudi: