Število okužb strmo narašča, bolnišnice ponekod povsem polne

Okužbe z novim koronavirusom so v ZDA v četrtek naraščale v 41 od 50 zveznih držav. Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa so v državi potrdili že skupno 3,1 milijona primerov okužbe, zaradi covid-19 je umrlo 133.195 ljudi. V četrtek so potrdili rekordnih 65.500 novih okužb, umrlo je še 900 bolnikov, poroča STA.

Okužbe naraščajo predvsem na jugu in zahodu ZDA, kjer so maja prvi začeli odpravljati ukrepe proti širjenju novega koronavirusa. Kalifornija ima zdaj le še nekaj več kot 100 tisoč okužb manj kot New York (399.500 okužb), kjer se je epidemija umirila. Za Kalifornijo (skupno 298 tisoč okužb) pa so okužbe najbolj narasle v Teksasu (233.700) in na Floridi (232.700). Najbolj pa naraščajo v Arizoni, ki ima od omenjenih držav najmanjše število prebivalcev, vendar že 113 tisoč okužb in več kot 2.000 mrtvih.

Guvernerji zveznih držav tam, kjer tega do zdaj še niso storili, prebivalcem odrejajo nošenje zaščitnih mask v javnosti. Od petka bo to obvezno tudi v Kentuckyju, kjer so do zdaj našteli le 18 tisoč primerov okužbe in 612 smrti. V Arizoni so v četrtek potrdili 75 smrti zaradi covid-19, v bolnišnicah je 3.437 ljudi, od tega 575 na ventilatorjih, poroča STA.

Na Floridi več bolnišnic povsem polnih

Florida je ena redkih držav, ki ne objavlja števila hospitaliziranih bolnikov, vendar je do zdaj več kot 50 bolnišnic priznalo, da imajo že zapolnjene kapacitete za intenzivno nego. V četrtek so na Floridi prijavili 120 smrti, kar je največja dnevna rast do zdaj, skupaj pa je umrlo že več kot 4.000 ljudi.

Primeri okužb in smrti opazno naraščajo med drugim tudi v Georgii in Južni Karolini. V New Yorku, kjer je do zdaj umrlo 32.283 ljudi, pa so ob 65.564 testih v četrtek potrdili le 584 okužb, umrlo pa je osem ljudi, poroča STA.

Kaj se bo zgodilo s Trumpovo konvencijo?

Foto: Reuters Naraščanje okužb je začelo skrbeti tudi republikance, ki jih je do zdaj predvsem zanimalo okrevanje gospodarstva. Vse manj je navdušenja nad idejo predsednika ZDA Donalda Trumpa o izvedbi glavnega dela nacionalne predvolilne konvencije konec avgusta v Jacksonvillu na Floridi, potem ko mu je Severna Karolina odrekla zagotovilo, da bo lahko ob prejemu predsedniške nominacije napolnil dvorano, poroča STA.

Trump je sklepni del konvencije nato preselil na Florido, vendar zdaj resno razmišlja o pobudi, da bi vse skupaj potekalo raje na prostem. Že najmanj pet republikanskih zveznih senatorjev je zagotovilo, da jih na konvencijo ne bo, odsvetujejo jo zdravniki in duhovniki, nekaj prebivalcev Jacksonvilla, med njimi lastniki lokalov, pa je vložilo tožbo proti konvenciji.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh McEnany je sicer v sredo zagotovila, da je vse v redu, priprave potekajo v skladu z načrti, Trump pa se veseli udeležbe na konvenciji, ki bo povsem varna. Demokrati so že pred tedni sporočili, da bo njihova konvencija v Wisconsinu skoraj v celoti virtualna.